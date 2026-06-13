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Humanoid robotok üzemi körülmények közötti alkalmazásának kísérleti szakaszát indította el a BMW lipcsei gyárában, ahol a gépeket az akkumulátor-összeszerelésben és az alkatrészgyártásban tesztelik – ismertették a vállalat képviselői egy gyárlátogatáson.
Nyitókép: Bmwgroup.com

Ilyen humanoid robotok veszik át a monoton munkákat a BMW-nél

Infostart / MTI

Humanoid robotok üzemi körülmények közötti alkalmazásának kísérleti szakaszát indította el a BMW lipcsei gyárában, ahol a gépeket az akkumulátor-összeszerelésben és az alkatrészgyártásban tesztelik – ismertették a vállalat képviselői egy gyárlátogatáson.

A svájci Hexagon vállalat humanoid robotjai elsősorban monoton, ergonómiailag megterhelő vagy biztonsági kockázatot jelentő feladatok elvégzésében segíthetik a dolgozókat. A BMW célja, hogy továbbfejlessze a technológiát egy későbbi, szélesebb körű ipari alkalmazás érdekében. A vállalat tájékoztatása szerint Lipcse az első európai telephely, ahol ilyen humanoid robotokkal zajlik kísérleti program.

Az akkumulátorgyártásban a robotok egyebek között a nagyfeszültségű energiatárolók, vagyis az elektromos járművek hajtóakkumulátorainak alkatrészeivel végzett műveleteket tanulják meg. A szükséges mozdulatsorokat a munkatársak mutatják be számukra. Michael Ströbel gyártási folyamatmenedzsmentért és digitalizációért felelős vezető szerint a rendszer előnye, hogy egy megtanított feladat azonnal átadható valamennyi robotnak, így nem szükséges minden egyes gépet külön betanítani.

A technológiát a minőségellenőrzésben és az alkatrészgyártásban is tesztelik. A robotok például járműkarosszériákat vizsgálnak át eltérések és hibák után kutatva, olyan feladatokat átvéve, amelyeket korábban munkavállalók végeztek.

Petra Peterhänsel gyárigazgató hangsúlyozta, hogy a humanoid robotokat nem a dolgozók kiváltására kívánják használni. Kijelentette: a munkatársaknak nem kell attól tartaniuk, hogy a technológia bevezetése miatt munkahelyek szűnnek meg, mivel más feladatokat kaphatnak az üzemben.

A BMW tavaly év vége óta vizsgálja a humanoid robotok alkalmazásának lehetőségeit Lipcsében. A laboratóriumi kísérleteket és az első gyártási teszteket követően most indult el a tényleges, termelési körülmények között zajló pilotprogram.

A vállalat tervei szerint a kísérleti szakasz az év végére lezárul. Ezt követően fokozatosan további alkalmazási területekre és más gyárakra is kiterjeszthetik a technológiát. Ströbel közlése szerint a cél az ipari méretű bevezetés előkészítése és új felhasználási lehetőségek azonosítása nemcsak Lipcsében, hanem a BMW más üzemeiben is.

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