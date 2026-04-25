2026. április 25. szombat Márk
Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a párt országjárása keretében tartott székesfehérvári fórumon 2026. március 11-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kapitány István: bizalomépítéssel évi ezermilliárd is megspórolható

Infostart / MTI

Szakítunk a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel, és megteremtjük a piac bizalmát – írta a leendő gazdasági és energetikai miniszter szombaton a Facebookon.

Kapitány István úgy fogalmazott: Magyarország költségvetési mozgástere ma súlyosan beszűkül. „Az államadósság évről évre növekszik, miközben hazánk a GDP évi 4 százalékát fizeti ki kamatokra, ez az EU-ban az egyik legmagasabb érték” – közölte. Úgy folytatta: a felelős gazdálkodás alapfeltétele, hogy az állam átláthatóan működjön, és a közpénzek felhasználása a közérdeket szolgálja.

Kapitány István szerint a Tisza-kormány Kármán András vezetésével egy stabil és kiszámítható költségvetési politikát fog kialakítani. „A pazarló és túlárazott beruházások megszüntetésével, a korrupció visszaszorításával és az állami működés hatékonyságának javításával jelentős forrásokat szabadítunk fel, amelyeket az ország fejlődésére lehet fordítani” – rögzítette.

„Szakítunk a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel, és megteremtjük a piac bizalmát” – írta Kapitány István. Hozzátette: „a kamatokat így leszorítva régiós versenytársaink szintjére évente akár ezermilliárdos összegeket tudunk spórolni”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „a felelős költségvetési gazdálkodás és az ezzel párhuzamosan meginduló gazdasági növekedés csökkenő pályára fogja állítani az államadósság GDP-arányos értékét”.

A stabil költségvetés teremti meg az alapját a gazdasági növekedésnek, a vállalkozások fejlődésének és a kiszámítható állami működésnek – tudatta a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Hozzáfűzte: „és ha az állam felelősen gazdálkodik, az erősíti a gazdaságba vetett bizalmat és hosszú távon növeli Magyarország pénzügyi stabilitását”.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Ez lehet az évtized legjobb befektetése: szinte senki sem figyel az iráni krízis rejtett nyertesére

Bejelentette Orbán Viktor: lemond a parlamenti mandátumáról

Explosions and gunfire as armed groups launch co-ordinated attacks across Mali

