Kapitány István: bizalomépítéssel évi ezermilliárd is megspórolható

Kapitány István úgy fogalmazott: Magyarország költségvetési mozgástere ma súlyosan beszűkül. „Az államadósság évről évre növekszik, miközben hazánk a GDP évi 4 százalékát fizeti ki kamatokra, ez az EU-ban az egyik legmagasabb érték” – közölte. Úgy folytatta: a felelős gazdálkodás alapfeltétele, hogy az állam átláthatóan működjön, és a közpénzek felhasználása a közérdeket szolgálja.

Kapitány István szerint a Tisza-kormány Kármán András vezetésével egy stabil és kiszámítható költségvetési politikát fog kialakítani. „A pazarló és túlárazott beruházások megszüntetésével, a korrupció visszaszorításával és az állami működés hatékonyságának javításával jelentős forrásokat szabadítunk fel, amelyeket az ország fejlődésére lehet fordítani” – rögzítette.

„Szakítunk a felelőtlenül tervezett és átláthatatlan költségvetésekkel, és megteremtjük a piac bizalmát” – írta Kapitány István. Hozzátette: „a kamatokat így leszorítva régiós versenytársaink szintjére évente akár ezermilliárdos összegeket tudunk spórolni”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy „a felelős költségvetési gazdálkodás és az ezzel párhuzamosan meginduló gazdasági növekedés csökkenő pályára fogja állítani az államadósság GDP-arányos értékét”.

A stabil költségvetés teremti meg az alapját a gazdasági növekedésnek, a vállalkozások fejlődésének és a kiszámítható állami működésnek – tudatta a leendő gazdasági és energetikai miniszter. Hozzáfűzte: „és ha az állam felelősen gazdálkodik, az erősíti a gazdaságba vetett bizalmat és hosszú távon növeli Magyarország pénzügyi stabilitását”.