Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

2026. április 25. szombat Márk
Páros fotó a Tisza Párt politikusairól.
Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.

A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken – jelezte a leendő kormányfő.

„Köszönöm a bizalmat, hálás vagyok a támogatásért és biztatásért. Dolgozom tovább, hiszen sűrű hétvége előtt állunk” – tette hozzá Orbán Anita, amivel arra utalt, hogy Kármán András, Kapitány István és Melléthei-Barna Márton társaságában az Európai Bizottság vezetőivel tárgyal Brüsszelben a Magyarországnak járó uniós pénzek hazahozataláról.

Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy Orbán Anita lesz a Tisza-kormány külügyminisztere.

