Elhunyt a kómában fekvő hercegnő

47 éves korában elhunyt a 2022 óta kómában fekvő Badzsrakitijaba thaiföldi hercegnő, a thaiföldi király, X. Ráma legidősebb gyermeke – jelentette be a thaiföldi királyi ház a Telex összefoglalója szerint, amely a BBC híre alapján készült. A hercegnő kutyái edzése közben esett össze, valószínűleg egy súlyos szívritmuszavar miatt, amelyet egy fertőzés váltott ki.

A hercegnő halálával a thai királyi család elvesztette az egyik legtehetségesebb tagját, aki fontos szerepet kaphatott volna az egyelőre tisztázatlan trónöröklésben. Badzsrakitijaba 1978. december 7-én született, jogásznak tanult, két posztgraduális diplomát is szerzett az amerikai Cornell Egyetemen. Dolgozott Thaiföld ENSZ-képviseletén is New Yorkban, 2012 és 2014 között Thaiföld ausztriai nagykövete volt.