ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben

Infostart / MTI

Bekérették szombaton a bukaresti külügyminisztériumba az orosz nagykövetet a lakott területen lezuhant drón miatt. Felkérték, hogy Oroszország szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve – jelentette a külügyi tárca közleménye alapján az Agerpres hírügynökség.

A román fél elítélte Románia légterének megsértését, és határozott tiltakozását fejezte ki „az elfogadhatatlan cselekedet ellen”, amely Bukarest szerint Románia szuverenitásának megsértését, a regionális biztonság súlyos eszkalációját jelenti. A román külügy a román állampolgárok biztonságát fenyegető kockázatokra is felhívta az orosz diplomata figyelmét – áll a közleményben.

Felkérte az orosz felet, hogy szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve, amelyek – mint írták – Romániára nézve is „rendkívül súlyos következményekkel járnak”.

A beidézett nagykövetet emlékeztették, hogy kizárólag Moszka a felelős az Ukrajna elleni agresszív háborúért. Bukarest szerint Oroszország kirívó és szisztematikus módon megsérti a szuverenitás, a területi integritás, a biztonság és a béke tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

„Az Oroszország által több mint négy éve folytatott, ki nem provokált agresszió és nagyszabású illegális háború egy szuverén állam ellen tartós és súlyos fenyegetést jelent nemcsak Ukrajnára, hanem az egész fekete-tengeri térségre is” – húzták alá.

Közölték, hogy a galaci drónbaleset kapcsán a román külügy folyamatos párbeszédet folytat szövetségeseivel.

Romániában szombatra virradóra első alkalommal zuhant le lakott területen olyan orosz drón, amely az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások nyomán jutott a román légtérbe. A délkelet-romániai Galac (Galati) külvárosi lakóövezetében lezuhant dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat, áldozatok nincsenek.

Ahhoz, hogy a hatóságok elszállíthassák és megsemmisíthessék a robbanótöltetet is tartalmazó drónmaradványokat, a környéken és a szállítmány útvonalán több mint félezer embert kellett evakuálni, akik az akció után hazatérhettek otthonaikba.

A galaci esetet Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is elítélte.

A román védelmi minisztérium szombat délután közölte: a Tulcea megyei Vacareni község közelében is drónmaradványokat találtak egy farm közelében. Erről az esetről nem közöltek további részleteket.

Kezdőlap    Külföld    Bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben

oroszország

ukrajna

dróntámadás

románia

nagykövet

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Szabó Olivér Norton: leghamarabb 2050-ben lehet ember a Marson

Leghamarabb 2050-ben léphet ember a Mars felszínére – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza. Szabó Olivér Norton szerint legalább ennyi idő kell, hogy egy ilyen, várhatóan a Holdról indítandó küldetés minden előfeltétele teljesüljön.
 

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 25. 20:31
Donald Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
2026. április 25. 16:44
Faramuci helyzet a választások után Szlovéniban
×
×