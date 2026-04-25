Bekérették az orosz nagykövetet Bukarestben

A román fél elítélte Románia légterének megsértését, és határozott tiltakozását fejezte ki „az elfogadhatatlan cselekedet ellen”, amely Bukarest szerint Románia szuverenitásának megsértését, a regionális biztonság súlyos eszkalációját jelenti. A román külügy a román állampolgárok biztonságát fenyegető kockázatokra is felhívta az orosz diplomata figyelmét – áll a közleményben.

Felkérte az orosz felet, hogy szüntesse be az Ukrajna elleni támadásokat, a román határ közelében található ukrán polgári infrastruktúrát is beleértve, amelyek – mint írták – Romániára nézve is „rendkívül súlyos következményekkel járnak”.

A beidézett nagykövetet emlékeztették, hogy kizárólag Moszka a felelős az Ukrajna elleni agresszív háborúért. Bukarest szerint Oroszország kirívó és szisztematikus módon megsérti a szuverenitás, a területi integritás, a biztonság és a béke tiszteletben tartásával kapcsolatos kötelezettségeit.

„Az Oroszország által több mint négy éve folytatott, ki nem provokált agresszió és nagyszabású illegális háború egy szuverén állam ellen tartós és súlyos fenyegetést jelent nemcsak Ukrajnára, hanem az egész fekete-tengeri térségre is” – húzták alá.

Közölték, hogy a galaci drónbaleset kapcsán a román külügy folyamatos párbeszédet folytat szövetségeseivel.

Romániában szombatra virradóra első alkalommal zuhant le lakott területen olyan orosz drón, amely az Ukrajna elleni éjszakai légitámadások nyomán jutott a román légtérbe. A délkelet-romániai Galac (Galati) külvárosi lakóövezetében lezuhant dróndarabok megrongáltak egy villanyoszlopot és egy lakóházat, áldozatok nincsenek.

Ahhoz, hogy a hatóságok elszállíthassák és megsemmisíthessék a robbanótöltetet is tartalmazó drónmaradványokat, a környéken és a szállítmány útvonalán több mint félezer embert kellett evakuálni, akik az akció után hazatérhettek otthonaikba.

A galaci esetet Nicusor Dan államfő és Ilie Bolojan miniszterelnök is elítélte.

A román védelmi minisztérium szombat délután közölte: a Tulcea megyei Vacareni község közelében is drónmaradványokat találtak egy farm közelében. Erről az esetről nem közöltek további részleteket.