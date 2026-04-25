Magyar Péter felelősségvállalást hiányol Orbán Viktortól

Magyar Péter Facebook-oldalán azt írta: „a »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék”.

Orbán Viktor vezette a Fidesz–KDNP közös listáját az április 12-i országgyűlési választáson, amelyen a Tisza Párt 141, az eddig kormányzó Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk hat mandátumot szerzett. Orbán Viktor döntését azzal indokolta, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Orbán Viktor 1990 óta tagja az Országgyűlésnek.