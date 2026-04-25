2026. április 25. szombat
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendõ miniszterelnök a párt frakciójának elsõ ülésérõl tartott sajtótájékoztatón a Hungexpo Kongresszusi Központban 2026. április 20-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter felelősségvállalást hiányol Orbán Viktortól

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke felelősségvállalását hiányolta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szombaton, arra reagálva, hogy a fideszes politikus bejelentette: visszaadja a választáson elnyert mandátumát.

Magyar Péter Facebook-oldalán azt írta: „a »bátor« utcai harcos egy dologra továbbra sem képes: felelősséget vállalni. Orbán Viktor lett a Fidesz Gyurcsány Ference. Maffiafőnökkel nincs demokratikus ellenzék”.

Orbán Viktor vezette a Fidesz–KDNP közös listáját az április 12-i országgyűlési választáson, amelyen a Tisza Párt 141, az eddig kormányzó Fidesz–KDNP 52, míg a Mi Hazánk hat mandátumot szerzett. Orbán Viktor döntését azzal indokolta, hogy rá most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükség.

Orbán Viktor 1990 óta tagja az Országgyűlésnek.

"Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk" – hangsúlyozta.
 

Gulyás Gergely: az új tiszás többség inkább egy „NER-hard”

Semjén Zsolt benyújtotta lemondását a KDNP elnöki tisztségéről – szavaztak

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Kemény üzenetet küldött a pápa, miután az Egyesült Államok kíméletlen döntést hozott a halálbüntetésekről

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést.

Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere

&quot;Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem&quot; - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

