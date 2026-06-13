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Nyitókép: Pixabay

Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban

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Ez a baleset is terelésnél történt.

Egy magyar és egy román rendszámú kamion ütközött össze szombaton kora reggel Csehországban, a balesetben mindkét gépkocsivezető életét vesztette - jelentette a Novinky.cz hírportál.

A baleset a D2-es, Brnotól a cseh-szlovák határig vezető autópálya 11. kilométerénél, Brno közelében történt reggel fél öt körül.

"A magyar kamion Brno felől Breclav felé tartott, amikor a javítások miatti útszűkületnél ismeretlen okok miatt a betonkorlátnak ütközött, megcsúszott és keresztbeállt az úton" - közölte Andrea Cinkotová dél-morvaországi rendőrségi szóvivő újságírókkal.

A határ felől érkező román kamion nekiütközött a magyar kamionnak, az ütközés következtében mindkét jármű kigyulladt. A magyar és a román kamion sofőrje is életét vesztette - mondta a szóvivő.

A baleset helyszínénét lezárták, az autópálya forgalmát elterelték.

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