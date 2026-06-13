Orbán Viktor: Vitnyéddel az uniót akarták "kitaktikázni"

Orbán Viktor újságíróknak a kongresszus előtt arról beszélt, Magyarországon nincs migránstábor, nem is lehet, mert az emberek ezt népszavazással eldöntötték. Egy újságíró idézte, hogy Gulyás Gergely azt állította, az volt a terv, hogy becsapják az EU-t, és megkérdezte Orbánt, valóban így volt-e. Orbán erre azt mondta, ő a becsapás helyett inkább a „kitaktikázzuk”-ot mondaná.

„Ha végre akartuk volna hajtani, akkor végrehajtottuk volna, Magyarországon azért nincs migráns, mert nem engedtük be őket.” Orbán szerint a kormány és a kormánypártok is ezt képviselték.