Visszamenőleges béremelést kapnak a pedagógusok, itt a rendelettervezet

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium a 2026. évi pedagógusbér-emelésről és az oktatói bérek további, visszamenőleges emeléséről szóló kormányrendelet tervezetét.

Az előző kormány vállalta az Európai Bizottság felé, hogy a magyarországi átlagos tanárbért 2025. január 1. és 2031.december 31. között folyamatosan a magyarországi felsőfokú végzettségűek átlagbérének

legalább 80 százalékán tartja. A KSH által közzétett 2026. márciusi béradatok alapján

a pedagógus illetmény szintje jelenleg nem éri el a diplomás átlagbér 80 százalékát, ezért a korrigált béremelésnek 2026. január 1-jével visszamenőlegesen kell megvalósulnia.

A 2025. évre vonatkozó pedagógus átlagbér 840 753 forinton teljesült az indoklás szerint. Ebből a pedagógus átlagbérből kiindulva 2026-ban nem elegendő a 2026. január 1-jétől megvalósult 10 százalékos emelés, hanem januártól visszamenőlegesen további 0,4 százalékponttal kell kiegészíteni az illetményeket a 2025 decemberi bázishoz képest.

Az előterjesztés a szakképzés rendszerében is azonos mértékű, 0,4 százalékpontos visszamenőleges bérfejlesztésre tesz javaslatot,

a 2026. január–augusztus hónapokra szóló különbözet utólagos kifizetésével.

Hogy melyik kategóriában pontosan mekkora az emelés, ebben a dokumentumban olvasható.