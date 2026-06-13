Kettős fordulat az időjárásban

Változékony időre számíthatunk a hétvégén, ugyanis frontok érintik érintik a térségünket; szombaton egy meleg-, vasárnap egy hullámzó hidegfront. Emiatt elszórt jelleggel csapadék is előfordulhat, a hőmérsékletben pedig lényeges változás még nem igazán lesz. A jövő héten viszont egyre inkább melegszik majd a levegő, kánikula körvonalazódik.

Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.