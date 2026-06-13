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A severe thunderstorm shelf cloud races across the country side on a summer afternoon
Nyitókép: Revolu7ion93/Getty Images

Kettős fordulat az időjárásban

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Meleg-, majd hidegfront érkezik a hétvégén, így továbbra is változékony időre számíthatunk elszórtan csapadékkal.

Változékony időre számíthatunk a hétvégén, ugyanis frontok érintik érintik a térségünket; szombaton egy meleg-, vasárnap egy hullámzó hidegfront. Emiatt elszórt jelleggel csapadék is előfordulhat, a hőmérsékletben pedig lényeges változás még nem igazán lesz. A jövő héten viszont egyre inkább melegszik majd a levegő, kánikula körvonalazódik.

Szombaton a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórtan valószínű zápor. Megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati, nyugati szél. A csúcshőmérséklet 22 és 27 fok között várható.

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Magyar Péter a közmédiával kapcsolatban posztolt

Magyar Péter a közmédiával kapcsolatban posztolt

A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat – közölte Magyar Péter a Facebookon pénteken. Mutatjuk a részleteket.
 

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Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól

Tisza-kormány: módosítanák a médiatörvényt, hivatalosan is megállapodás született a kárpátaljai kisebbségek jogairól

A tegnapi nap számos fontos kormányzati döntést jelentett be Magyar Péter miniszterelnök. A jelzáloghitelek kamatstopja szeptember 30-ig fennmarad, meghosszabbítja a kormánya lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatását. Javítási és fejlesztési programot indít a legkritikusabb állapotú intézményekben a kormány. Péntek este megjelent a médiatörvény módosításáról szóló, a Tisza Párt képviselői által beadott törvényjavaslat, amellyel biztosítanák a közmédia függetlenségét a jövőben. A tervezet értelmében jelentősen átalakulna a szervezet működése, az MTVA helyett új felügyeleti szerv jönne létre Független Közmédia Testület néven. Magyar Péter pénteken azt is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan is megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban.

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