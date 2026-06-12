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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi sajtótájékoztatón 2026. június 11-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Magyar Péter a közmédiával kapcsolatban posztolt

Infostart / MTI

A Tisza képviselői benyújtották a közmédia teljes átalakítására vonatkozó törvényjavaslatukat – közölte Magyar Péter a Facebookon pénteken.

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!”

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter a közmédiával kapcsolatban posztolt

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Bejelentette Magyar Péter: módosítja a Tisza Párt a közmédiáról szóló törvényt

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