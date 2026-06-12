Magyar Péter a közmédiával kapcsolatban posztolt

A miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!”
Külföldiek haltak meg az M1-esen, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében
A miniszterelnök bejegyzésében azt írta: „Pártpropaganda helyett valódi közmédiát!”
A Tisza Párt képviselői benyújtották a közmédia szabályozásáról szóló törvényjavaslatot - írja Magyar Péter Facebook-bejegyzésében.
Cristiano Ronaldo személyében az elmúlt húsz év egyik legnagyobbja búcsúzhat a nemzetközi színpadtól, reményei szerint egy vb-arannyal a nyakában.
The company's shares started trading at $150 each (£112) shortly before noon eastern time, above the company's estimated listing price of $135.