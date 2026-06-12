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A francia Kylian Mbappé, miután góljával 1-1-re egyenlített a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai D csoportjában játszott Franciaország-Izland mérkõzésen Párizsban 2025. szeptember 9-én. A találkozót a francia válogatott nyerte 2-1-re.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Mbappé vb-történelmet írhat, de más lebeg a szeme előtt

Infostart / MTI

Kylian Mbappé számára reális esély kínálkozik, hogy akár már a mostani tornán a labdarúgó-világbajnokságok történetének legeredményesebb játékosa legyen, ám a francia sztár számára a vb-trófea megszerzése sokkal fontosabb.

A 27 esztendős támadó 12 góllal a hatodik helyen áll az örökranglistán – holtversenyben Pelével –, a csúcstartó német Miroslav Klose négy találattal előzi meg. Mbappé 2018-ban aranyéremig vezette a francia válogatottat, négy éve pedig ezüstérmes lett a nemzeti csapattal úgy, hogy az argentinokkal szemben tizenegyesekkel elvesztett fináléban mesterhármast szerzett.

„Természetesen továbbra is szeretnék történelmet írni. De amit mindenekelőtt szeretnék, az az, hogy trófeával térjünk haza Franciaországba” – fogalmazott Mbappé. Hozzátette: ha a rekord megszerzése egyúttal a végső győzelmet is jelenti, akkor örömmel ünnepel majd elsőként a Champs-Élysées-n.

Mbappé kitért a szövetségi kapitányi posztról 14 év után a vb-t követően leköszönő Didier Deschampsra is. „A legjobb tisztelgés lenne előtte, ha megnyernénk a világbajnokságot, hiszen nagyon szeret győzni” – szögezte le a támadó, aki egyúttal reményét fejezte ki, hogy a szakvezető a jövőben nem tér majd vissza más válogatott élén világbajnokságra.

A francia válogatott kedden Szenegál ellen kezdi meg szereplését a Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló, a sportág történetében először 48 csapatos vb-n. A folytatásban június 22-én, hétfőn Irak, négy nappal később pedig Norvégia lesz az ellenfele a csoportkörben.

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