Mbappé vb-történelmet írhat, de más lebeg a szeme előtt

A 27 esztendős támadó 12 góllal a hatodik helyen áll az örökranglistán – holtversenyben Pelével –, a csúcstartó német Miroslav Klose négy találattal előzi meg. Mbappé 2018-ban aranyéremig vezette a francia válogatottat, négy éve pedig ezüstérmes lett a nemzeti csapattal úgy, hogy az argentinokkal szemben tizenegyesekkel elvesztett fináléban mesterhármast szerzett.

„Természetesen továbbra is szeretnék történelmet írni. De amit mindenekelőtt szeretnék, az az, hogy trófeával térjünk haza Franciaországba” – fogalmazott Mbappé. Hozzátette: ha a rekord megszerzése egyúttal a végső győzelmet is jelenti, akkor örömmel ünnepel majd elsőként a Champs-Élysées-n.

Mbappé kitért a szövetségi kapitányi posztról 14 év után a vb-t követően leköszönő Didier Deschampsra is. „A legjobb tisztelgés lenne előtte, ha megnyernénk a világbajnokságot, hiszen nagyon szeret győzni” – szögezte le a támadó, aki egyúttal reményét fejezte ki, hogy a szakvezető a jövőben nem tér majd vissza más válogatott élén világbajnokságra.

A francia válogatott kedden Szenegál ellen kezdi meg szereplését a Mexikóban, az Egyesült Államokban és Kanadában zajló, a sportág történetében először 48 csapatos vb-n. A folytatásban június 22-én, hétfőn Irak, négy nappal később pedig Norvégia lesz az ellenfele a csoportkörben.