Pósfai Gábor belügyminiszter részletesen beszélt a kormány sporttal kapcsolatos terveiről

Azzal, hogy az Európai Olimpiai Bizottság Budapesten tartja a közgyűlését, Budapest és Magyarország is megmutathatta, mennyire fontos számára a sport. A fontos diplomáciai esemény ugyanakkor alkalom arra is, hogy újra át lehessen beszélni, mit is jelent a magyarok és a kormány számára a sport – fogalmazott az InfoRádióban Pósfai Gábor. Mint az ágazatért felelős belügyminiszter elmondta, az új magyar kormány számára is kiemelten fontos a sport, ebben nem várható változás, de

hangsúlyosabb lesz a szabadidősport, ami nem jelenti azt, hogy a versenysport veszítene a jelentőségéből: lesznek világesemények és továbbra is szeretnék támogatni a sportolókat.

Arra a kérdésre, hogy mi a legégetőbb kérdés ma a magyar sportban, elmondta: az egyensúlyt kell megtalálni az észszerűség, a racionális versenyszervezés, a finanszírozás terén. Emellett szeretné, hogy a sportirányításban is minél hangsúlyosabb legyen maga a sportszakma.

„Azt preferálom, hogy a különböző szövetségekben, a különböző szakmai területeken a szakmai vezetők legyenek túlsúlyban, és ha egy esemény megszervezéséről van szó, akkor transzparensen és reális költségek mellett tegyük meg ezt” – fogalmazott.

Az utóbbi hetekben politikusok mondtak le sportági szakszövetségek éléről – Pósfai Gábor úgy látja, belügyminiszterként az ilyen folyamatokba nem kell beleszólnia.

„Ez az ő döntésük volt, tehát amikor én elmondom, hogy ez szerintem egy jó irány, az csak egy vélemény. Azt gondolom, hogy

a sportági szövetségeknek függetlenül kell működniük, és meg kell találniuk a saját szervezeti vezetőiket,

és, ahogy mondtam, szerintem a politikának más szerepe van a magyar sportirányításban, nem feltétlenül szövetségi vezetőket kell megtalálni politikán belül” – vázolta.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette.