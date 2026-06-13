Orbán Viktor: mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

Tisztújító kongresszust tart szombaton a Fidesz. Teljesen átalakul a párt szervezete, megszűnik a választókerületi rendszer, és kibővül az elnökség. A tervek szerint egy évre újra megválasztják pártelnöknek Orbán Viktort.”

Orbán Viktor volt miniszterelnök szombat reggel egy röpiratot tett közzé, amely szerint „A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani” – írta a volt kormányfő a röpiratban.

A kongresszusi beszéd előtt Orbán Viktor sajtótájékoztatót is tartott. „Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba” – jelentette ki. Hangsúlyozta: azért nem igaz az az állítás, hogy a szélsőjobb felé vezetné a Fideszt, mert „Magyarországon nincs szélsőjobb. Van radikális, polgári és közép jobboldal, és ezekből áll össze a nemzeti oldal. Az ő dolga, illetve a nemzeti oldal mindenkori vezetőjének az a dolga, hogy ezeket a szárnyakat egy nagy egységbe összefogja. Amikor ez nem sikerült, akkor vesztették el a választásokat” – mondta.

„Én nem adom fel, én soha, soha, soha, én soha nem adom fel”

– ezzel kezdte kongresszusi beszédét Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök szerint a kongresszus ünnepi szokott lenni, de ez egy munkakongresszus.

A bukás 10 oka

Orbán Viktor felsorolta, hogy a párt értékelése szerint mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez, 10 tényezőt nevezett meg:

Nem volt elég vonzó a választási üzenetük.

Nem észlelték időben az ellenfél előnyét, emiatt rossz volt a kampánystratégiájuk.

Téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzésük.

Az ellenfél mozgosítási újításai sikeresebbek voltak.

Nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra.

A digitális térben katasztrófális vereséget szenvedtek. Elbukták a fiatalok figyelméért folytatott versenyt, amit személyes kudarcnak is tekint. A fiatalok durván elutasították a személyét és a programját.

A külföldi algoritmusok a kormányváltást szolgálták.

Az ellenfél sikeresen semlegesített a háborús üzeneteket.

A háború és a brüsszeli szankciót blokkolták a gazdaság teljesítményét.

Nem tett vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat, miközben szerinte a Tisza igen.

„A Fidesz még nem jó ellenzék”

Orbán Viktor szerint az új helyzet változatást követel . Ellenzékben az emberek hangjának kell lenni, jelentette ki Orbán, hozzátéve, hogy otthont kell biztosítani azoknak, akik a „nemzeti politikában” hisznek, ellent kell tartani a kormánynak.

A jó ellenzék folyamatosan kormányzásra kész állapotban van – mondta, de szerinte

a Fidesz a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy jó ellenzéki párt legyen.

Négy alelnök-jelölt

Alelnöknek javasolta

Gál Kingát,

Gyopáros Alpárt,

Bóka Jánost és

Kreicsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét.

„Szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig” – mondta a volt miniszterelnök. Gál Kingát három éve is alelnöknek jelölték, akkor Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos volt a másik három jelölt.

Közölte, hogy javasolja: a párt alakuljon mozgalmi párttá. Mint mondta, az elnökség javaslata szerint a választókerületi rendszert erős falusi és városi csoportok, valamint „vérbő” vármegyei képviselet és vezetés váltja fel. A tervek szerint 28 tagú elnökség jön létre, amelybe a vármegyei elnökök automatikusan bekerülnek. Az elnök lenne a „főkolompos”, emellett négy alelnököt választanának, akik a megfogalmazás szerint „képesek újratölteni a lemerült közösségi akkumulátorokat” – fogalmazott.

„Ma az ország Varga Judit”

Orbán Viktor azt mondta, hogy elképedve nézi a káoszt, ami szerinte napról napra terjed a politikában és a gazdaságban. Kijelentette, hogy a kormány nincs rászorulva a megszorításokra, mert jó állapotban adták át a gazdaságot, a rossz személyi döntések árát a családok fizetik meg.

Szerinte a „tiszás szélsőségesek” megbélyegeznek mindekit, aki az elmúlt 16 évben együttműködött a Fidesszel. A Tisza kormányzását egy bántalmazó kapcsolathoz hasonlította:

„Ma az ország a Varga Judit” – fogalmazott.

Orbán szerint nyár végére rendezett, barátságos és erős közösség lesz a Fidesz, őszre pedig kiderül, „meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja”. Szerinte eljön őszre az ellenállás ideje,

mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

– jelentette ki Orbán Viktor.