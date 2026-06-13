ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.97
usd:
304.29
bux:
135724.68
2026. június 13. szombat Anett, Antal
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Orbán Viktor beszéde a Fidesz-kongresszuson 2026. június 13-án, szombaton
Nyitókép: YouTube/Fidesz

Orbán Viktor: Mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

Infostart

Tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében Orbán Viktor pártelnök. Szerinte őszre eljön az ellenállás ideje. Úgy véli, a Fidesz a jelenlegi formájában még nem alkalmas arra, hogy jó ellenzéki párt legyen, javasolja: a párt alakuljon mozgalmi párttá.

Tisztújító kongresszust tart szombaton a Fidesz. Teljesen átalakul a párt szervezete, megszűnik a választókerületi rendszer, és kibővül az elnökség. A tervek szerint egy évre újra megválasztják pártelnöknek Orbán Viktort.”

Orbán Viktor volt miniszterelnök szombat reggel egy röpiratot tett közzé, amely szerint „A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei. Az alkotmányos intézmények elleni rohamok. Jönnek a jobboldal elleni gyűlölethadjáratok, és jönnek a nemzetközi brigádok csapatai. De a szuverén Magyarország eszméjét nem lehet se kitörölni, se kiirtani” – írta a volt kormányfő a röpiratban.

A kongresszusi beszéd előtt Orbán Viktor sajtótájékoztatót is tartott. „Magyarország gazdasági és politikai káosz felé tart, az ellenzéknek pedig az a dolga, hogy segítsen az országnak, hogy ne süllyedjen káoszba” – jelentette ki. Hangsúlyozta: azért nem igaz az az állítás, hogy a szélsőjobb felé vezetné a Fideszt, mert „Magyarországon nincs szélsőjobb. Van radikális, polgári és közép jobboldal, és ezekből áll össze a nemzeti oldal. Az ő dolga, illetve a nemzeti oldal mindenkori vezetőjének az a dolga, hogy ezeket a szárnyakat egy nagy egységbe összefogja. Amikor ez nem sikerült, akkor vesztették el a választásokat” – mondta.

„Én nem adom fel, én soha, soha, soha, én soha nem adom fel”

– ezzel kezdte kongresszusi beszédét Orbán Viktor.

A volt miniszterelnök szerint a kongresszus ünnepi szokott lenni, de ez egy munkakongresszus.

A bukás 10 oka

Orbán Viktor felsorolta, hogy a párt értékelése szerint mi vezetett a Fidesz választási vereségéhez, 10 tényezőt nevezett meg:

  • Nem volt elég vonzó a választási üzenetük.
  • Nem észlelték időben az ellenfél előnyét, emiatt rossz volt a kampánystratégiájuk.
  • Téves volt a részvételre vonatkozó előrejelzésük.
  • Az ellenfél mozgosítási újításai sikeresebbek voltak.
  • Nem volt válaszuk a korrupciós vádakra és a gyűlöletkampányra.
  • A digitális térben katasztrófális vereséget szenvedtek. Elbukták a fiatalok figyelméért folytatott versenyt, amit személyes kudarcnak is tekint. A fiatalok durván elutasították a személyét és a programját.
  • A külföldi algoritmusok a kormányváltást szolgálták.
  • Az ellenfél sikeresen semlegesített a háborús üzeneteket.
  • A háború és a brüsszeli szankciót blokkolták a gazdaság teljesítményét.
  • Nem tett vállalhatatlan szociális és gazdasági vállalásokat, miközben szerinte a Tisza igen.

„A Fidesz még nem jó ellenzék”

Orbán Viktor szerint az új helyzet változatást követel . Ellenzékben az emberek hangjának kell lenni, jelentette ki Orbán, hozzátéve, hogy otthont kell biztosítani azoknak, akik a „nemzeti politikában” hisznek, ellent kell tartani a kormánynak.

A jó ellenzék folyamatosan kormányzásra kész állapotban van – mondta, de szerinte

a Fidesz a jelenlegi formájában nem alkalmas arra, hogy jó ellenzéki párt legyen.

Négy alelnök-jelölt

Alelnöknek javasolta

  • Gál Kingát,
  • Gyopáros Alpárt,
  • Bóka Jánost és
  • Kreicsi Bálintot, Salgótarján polgármesterét.

„Szeptemberig tegyük rendbe a Fideszt a pincétől a padlásig” – mondta a volt miniszterelnök. Gál Kingát három éve is alelnöknek jelölték, akkor Kubatov Gábor, Németh Szilárd és Kósa Lajos volt a másik három jelölt.

Közölte, hogy javasolja: a párt alakuljon mozgalmi párttá. Mint mondta, az elnökség javaslata szerint a választókerületi rendszert erős falusi és városi csoportok, valamint „vérbő” vármegyei képviselet és vezetés váltja fel. A tervek szerint 28 tagú elnökség jön létre, amelybe a vármegyei elnökök automatikusan bekerülnek. Az elnök lenne a „főkolompos”, emellett négy alelnököt választanának, akik a megfogalmazás szerint „képesek újratölteni a lemerült közösségi akkumulátorokat” – fogalmazott.

„Ma az ország Varga Judit”

Orbán Viktor azt mondta, hogy elképedve nézi a káoszt, ami szerinte napról napra terjed a politikában és a gazdaságban. Kijelentette, hogy a kormány nincs rászorulva a megszorításokra, mert jó állapotban adták át a gazdaságot, a rossz személyi döntések árát a családok fizetik meg.

Szerinte a „tiszás szélsőségesek” megbélyegeznek mindekit, aki az elmúlt 16 évben együttműködött a Fidesszel. A Tisza kormányzását egy bántalmazó kapcsolathoz hasonlította:

„Ma az ország a Varga Judit” – fogalmazott.

Orbán szerint nyár végére rendezett, barátságos és erős közösség lesz a Fidesz, őszre pedig kiderül, „meddig tűri az ország, hogy a kormány folyamatosan abuzálja”. Szerinte eljön őszre az ellenállás ideje,

mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

– jelentette ki Orbán Viktor.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor: Mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

orbán viktor

beszéd

fidesz-kongresszus

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

Orbán Viktor: mire lehullanak a falevelek, a Fidesznek készen kell állnia

Tíz pontban összegezte a választási vereség okait és a párt ellenzéki feladatait sorolta kongresszusi beszédében Orbán Viktor pártelnök. Szerinte őszre eljön az ellenállás ideje. A Fidesz a jelenlegi formájában még nem alkalmas arra, hogy jó ellenzéki párt legyen. Javasolja: a párt alakuljon mozgalmi párttá.
 

Orbán Viktor röpiratban fejtette meg a választási vereség okát

Megkezdődött a Fidesz tisztújító kongresszusa

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Tisza-kormány: itt vannak a legfrissebb bejelentések

Magyar Péter ma reggel sajtótájékoztatót tart, amelyen állítása szerint az "az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról" lesz szó. A miniszerelnök pénteken azt is bejelentette, hogy Magyarország hivatalosan is megállapodott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbségek jogaival kapcsolatban. A kormányfő emellett egy sor intézkedést bejelentett a napokban, beleértve a jelzáloghitelek kamatstopjának szeptember 30-ig való fenntartását, a lakossági napelemes rendszerek és fűtéskorszerűsítések támogatásátnak meghosszabbítását, a javítási és fejlesztési program elindítását a legkritikusabb állapotú intézményekben, valamint a médiatörvény módosítását.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális ára lehet az amerikai techóriás új csodafegyverének: ezt tudjuk a készülő szuperlaptoppal kapcsolatban

Brutális ára lehet az amerikai techóriás új csodafegyverének: ezt tudjuk a készülő szuperlaptoppal kapcsolatban

Hosszas vonakodás után az Apple mégis piacra dobhatja első érintőképernyős laptopját.

BBC
Business Sport Travel Science
Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

Deal to end fighting would lead to Hormuz reopening, Iran says

The deal which will pave the way for hostilities to end is close to being finalised, the US, Iran and mediators Pakistan say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 13. 10:45
Orbán Viktor: Vitnyéddel az uniót akarták "kitaktikázni"
2026. június 13. 10:40
Halálos balesetet szenvedett egy magyar kamionos Csehországban
×
×