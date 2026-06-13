A Balatontól Antalyába - elindult az első charter járat

Csabai Ferenc, az Itaka Magyarország operatív igazgatója a járatindítás kapcsán elmondta: régi igényt igyekeztek kielégíteni azzal, hogy a nyugat-magyarországi utasok számára a Hévíz-Balaton Airportról is nyaralójáratot indítanak. Az előfoglalások alapján január végére már 35 százalékos telítettsége volt az első gépnek, és bár a geopolitikai helyzet okozott némi megtorpanást, de végül 99,5 százalékos kihasználtsággal indult el az első járat, ami igazolta a létjogosultságát.

A Sármellék és Antlaya közötti charterek heti rendszerességgel közlekednek szeptember 19-ig. A 168 fős kapacitású repülőgépek révén több mint 2300 utast tudnak szállítani, terveik szerint 90 százalék feletti telítettséggel, az idei szezon sikerén pedig az is múlik, hogy további célpontokat is beillesztenek-e jövőre - jelezte az MTI kérdésére az operatív igazgató.

Hozzátette, hogy Sármellék sokak számára könnyebben és gyorsabban elérhető, mint Bécs, Pozsony vagy Budapest, az utazók pedig ingyenesen parkolhatnak. Antalyában magyar asszisztencia és animátorok foglalkoznak a vendégekkel, ami az utasok számára megnyugtató lehet a jelenlegi hektikus világban - jegyezte meg.

Benkő Attila, a Hévíz-Balaton Airport ügyvezető igazgatója egyebek mellett arról beszélt, hogy a repülőtérnek is fontos mérföldkő az új charterek indítása, mert közelebb hozza a térségben élők számára a nagyvilágot, a török tengerpartot.

Arra is kitért, hogy egyre inkább felértékelődik a regionális repülőterek szerepe, az utasok szeretik a közelben, kényelmesen elérhető lehetőségeket, ezt a foglaltsági adatok is jól mutatják.