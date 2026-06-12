ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
351.9
usd:
304.12
bux:
133528.69
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalása után az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. június 1-jén.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Egyszerre négy titkosszolgálati vezetőt mentett fel a miniszterelnök

Infostart

Az egyelőre nem derült ki, hogy kitet neveznek a helyükre.

Magyar Péter szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját – derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből. Megszűnik a kinevezése

  • Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;
  • Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;
  • Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának és
  • Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

A határozatok nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kit nevez ki a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére.

A fentiek mellett van egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is, a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le – jegyzi meg a Telex.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Egyszerre négy titkosszolgálati vezetőt mentett fel a miniszterelnök

felmentés

titkosszolgálat

menesztés

nemzetbiztonsági szolgálat

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Uniós migrációs paktum: szigor vagy káosz jön? Marsai Viktor, Inforádió, Aréna
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.15. hétfő, 18:00
Virág Andrea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Szép emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Az ázsiai tőzsdék pénteken meredeken emelkedtek, miután Donald Trump egy Iránnal kötött békemegállapodásról beszélt, de a vezető technológiai és chipgyártó részvények is jelentős felpattanást mutattak az elmúlt napok esése után. Nagy pluszba lendült a dél-koreai és a japán tőzsde, a jó hangulat pedig átragadt az európai részvénypiacokra is, a magyar tőzsde ma is felülteljesít, az OTP vezetésével emelkedik a BUX index. Amerika látható pluszban zárt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint

Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint

Mutatjuk, hogy alakul a teljes vb menetrend 2026-ban a csoportkörtől a döntőig, és cikkünkben megtalálható a vb menetrend nyomtatható, letölthető verziója is.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran says deal to end fighting with US has 'never been closer'

Iran says deal to end fighting with US has 'never been closer'

Both Iran and Pakistan say a deal has never been closer - echoing US President Donald Trump's statement on Thursday.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 21:21
Magyar Péter rendkívüli tájékoztató tart szombat reggel
2026. június 12. 21:10
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
×
×