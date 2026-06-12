Egyszerre négy titkosszolgálati vezetőt mentett fel a miniszterelnök

Magyar Péter szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját – derül ki a péntek este megjelent Magyar Közlönyből. Megszűnik a kinevezése

Bárdos Szabolcsnak, az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának;

Oláh Krisztiánnak, az Információs Hivatal főigazgatójának;

Kiss Csabának, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatójának és

Tajti Norbertnek, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatójának.

A határozatok nem tartalmazzák, hogy a miniszterelnök kit nevez ki a négy leváltott titkosszolgálati vezető helyére.

A fentiek mellett van egy ötödik nemzetbiztonsági szolgálat is, a Nemzeti Információs Központ, amelynek a vezetőjét ebben a körben nem váltották le – jegyzi meg a Telex.