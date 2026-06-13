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Nyitókép: Unsplash

A rendőrök sem hittek a szemüknek – videó

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A jármű műszaki állapota már önmagában is figyelemre méltó volt, de a történet itt nem ért véget.

Kedden az M6-os autópályán járőröző rendőrök egy Százhalombatta felől Dunaújváros irányába közlekedő autóra lettek figyelmesek, amelyről hiányzott a motorháztető. A jármű műszaki állapota már önmagában is figyelemre méltó volt, de a történet itt nem ért véget.

Az intézkedés során kiderült, hogy a sofőrt korábban jogerősen eltiltották a járművezetéstől. Az egyetlen pozitívum? A biztonsági öv be volt kapcsolva – olvasható a Fejér vármegyei rendőrség közösségi oldalán.

A férfit előállították a Gárdonyi Rendőrkapitányságra, ahol büntetőeljárást indítottak ellene, a szabálysértések miatt pedig feljelentést tettek.

A biztonsági öv használata fontos, de önmagában nem helyettesíti sem a műszakilag megfelelő járművet, sem a vezetői engedélyt – olvasható.

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Kezdőlap    Belföld    A rendőrök sem hittek a szemüknek – videó

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