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Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Kilenc év után újra Eb-aranyérmes a férfi kajak négyes

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A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak.

A magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett szombaton a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinensviadalon.

A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kvartett remekül szerepelt az idény eddigi részében, egy-egy világkupa arany- és ezüstéremmel a háta mögött érkezett a kontinensviadalra, ahol előfutam-győzelemmel tette le a névjegyét. A döntőben is a favoritok közé tartozott, de ott volt a rajtnál a házigazdák címvédő és világbajnok egysége, valamint a németek olimpiai aranyérmes négyese is.

A portugálok kezdtek a legjobban, 250 méternél ők vezettek, a magyarok sem voltak azonban sokkal lemaradva, egy beülővel mögöttük haladva a második helyen lapátoltak. A táv második fele nagyon szoros versenyt hozott, Nádasék méterről méterre közelítették a hazaiakat, akik a végére elfáradva még a dobogóról is lecsúsztak. A magyarok viszont nem fáradtak el, sőt a végén még rá tudtak tenni egy lapáttal, így hosszú idő után újra Eb-aranyérmet ünnepelhettek. A németek lettek a másodikak, a spanyolok pedig a harmadikak.

"Pozitívan álltunk a versenyhez, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő, a vége nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni, ami bennünk van és nyerni tudtunk" - mondta a magyar szövetségnek Fodor Bence, aki ugyan már vb-ezüstérmes, de a felnőttek között ez az első Európa-bajnoksága.

"Élveztem ezt a futamot, mert most végre nem kellett bajlódnom a kormánnyal - nyilatkozott a vezérevezős Nádas Bence. - Jó ütemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 2016 és 2017 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K-4 500-on. Remélem, a következő győzelemig nem kell újabb kilenc évet várni!"

"Végig arra koncentráltam, hogy egyben legyen az egység és mindent úgy végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük. Szerintem nagyszerű pályát jöttünk, örülök, hogy minden összejött" - fogalmazott Kurucz Levente.

Nádashoz hasonlóan Tótka Sándor is benne volt a 2017-ben győztes hajóban.

"Ezt kiböjtöltük rendesen - mondta az olimpiai bajnok kajakos. - Hosszú ideje vártunk erre, örülök, hogy végre összejött, s reméljük, hogy ez csak a kezdet."

Női egységek

A nők hasonló, ugyancsak olimpiai számában az U23-as versenyzőkből álló Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta egység képviselte a magyar színeket. A négyes a világkupákon két negyedik helyet szerzett, s mivel akkor Kína mindkétszer előtte végzett, az európai mezőnyben éremesélyesnek számított. A férfiakhoz hasonlóan Kiskóék is az előfutamuk megnyerésével kezdtek csütörtökön, majd a döntőben is jól rajtoltak, s féltávnál a bronzérmes pozícióban eveztek. A második 250 méter aztán már nem sikerült olyan jól, mint az első, így végül az ötödik helyet sikerült megszereznie a magyar hajónak. Az élen spanyol, lengyel, fehérorosz volt a sorrend. Magyarország - teljesen más összeállításban - tavaly megnyerte az Eb-t.

A női kenu egyesek 200 méteres versenyében - amely a kajak négyesekhez hasonlóan szerepel az olimpiai programban - a szegediek Eb-újonc, 18 éves tehetsége, Paragi Petra beragadt a rajtnál, majd ezek után a nyolcadik helyen ért célba, míg a férfiak sprintversenyében Hodován Dávid, az Atomerőmű SE 25 éves kenusa szoros versenyt követően ötödik lett. A nőknél a favorit ukrán Ludmila Luzan, a férfiaknál pedig az orosz Szergej Szvinarjov győzött.

A további döntős program a magyarokkal (közép-európai idő szerint):

15.37: női C-2 200 m (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

15.46: női K-1 200 m (Lucz Anna)

16.20: női KL2 200 m (Varga Katalin)

16.45: női K-1 1000 m (Kőhalmi Emese)

17.05: férfi K-1 500 m (Varga Ádám)

17.14: C-4 vegyes 500 m (Opavszky Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf, Fejes Dániel)

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Kezdőlap    Sport    Kilenc év után újra Eb-aranyérmes a férfi kajak négyes

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