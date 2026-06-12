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A késõbbi harmadik helyezett Guzi Blanka az öttusa nemzetközi fedettpályás verseny és országos bajnokság nõi döntõjének vívás versenyszámában Budapesten 2026. március 14-én.
Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

Guzi Blanka aranyérmes

Infostart / MTI

Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók budapesti világkupaviadalán. A döntő másik magyar résztvevője, Erdős Rita a tizedik helyen végzett.

Az egyéniben kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik Guzi Blanka a kieséses táblavívásban két győzelemmel a negyeddöntőig jutott, nyolcadik lett, az akadálypályán a negyedik, a 100 méteres úszásban a második időt érte el, ezzel az öt lövészettel megszakított 3000 méteres futást másodikként kezdhette meg. A kombinált számban a brit Poppy Clarkkal vívott nagy csatát, végül magabiztosan győzött úgy, hogy a versenynek ebben a részében a negyedik legjobb volt.

A harmadik helyre a spanyol Laura Heredia zárkózott fel.

Guzi Blanka áprilisban a kairói világkupanyitányon is aranyérmet szerzett, bő egy hónappal később, a bulgáriai Pazardzsikban pedig második lett.

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