Guzi Blanka aranyérmes

Az egyéniben kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai negyedik Guzi Blanka a kieséses táblavívásban két győzelemmel a negyeddöntőig jutott, nyolcadik lett, az akadálypályán a negyedik, a 100 méteres úszásban a második időt érte el, ezzel az öt lövészettel megszakított 3000 méteres futást másodikként kezdhette meg. A kombinált számban a brit Poppy Clarkkal vívott nagy csatát, végül magabiztosan győzött úgy, hogy a versenynek ebben a részében a negyedik legjobb volt.

A harmadik helyre a spanyol Laura Heredia zárkózott fel.

Guzi Blanka áprilisban a kairói világkupanyitányon is aranyérmet szerzett, bő egy hónappal később, a bulgáriai Pazardzsikban pedig második lett.