ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.91
usd:
305.1
bux:
135085.51
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott, kiégett kamion az M1-es autópálya 114-es kilométerénél 2026. június 12-én. A tehergépkocsi munkagépnek ütközött, majd kigyulladt, vezetõje a helyszínen meghalt.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

Két balesetben nyolc személy meghalt péntek hajnalban az M1-es autópályán.

A tragikus baleset után a miniszterelnök jelentést kért, a közlekedési miniszter azonnali vizsgálatot rendelt el.

Azt írták, hogy az első baleset pénteken 4 óra 30 perc körül történt, amelyben eddig tisztázatlan körülmények között – vélhetően elalvás miatt – egy török állampolgár által vezetett tehergépkocsi a 115-ös kilométerben, a tereléssel elzárt úton leállított munkagépeknek ütközött és kigyulladt; a sofőr a balesetben életét vesztette.

A helyszínen már több rendőri egység intézkedett, amikor 5 óra 15 perc körül, valószínűleg a lassuló forgalom következtében, újabb közlekedési baleset történt az autópálya 113-as kilométerében, mintegy 1600 méterrel az előző balesettől.

Ennek során egy moldáv honosságú kisbusz – feltehetően elalvás miatt – nekiütközött az előtte haladó ukrán járműszerelvény hátuljának – tették hozzá.

A baleset következtében a kisbuszban utazó külföldi férfiak közül heten elhunytak, két embert a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállítottak – közölték.

A rendőrség az adott útszakasz Hegyeshalom felé vezető oldalát teljes szélességben lezárta, a forgalmat elterelte.

Időközben a szemle és a mentési munkálatok véget értek, az autópályán megindult a forgalom.

A balesetek körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja – áll a közleményben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról

rendőrség

baleset

m1-es autópálya

halálos

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról

Mindkét sofőrt elnyomhatta az álom – A rendőrség bejelentést tett az M1-horrorról
Elalvás okozhatta mindkét súlyos balesetet péntek hajnalban az M1-es autópályán – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.
 

M1-tragédia után – Így készül a sztrádajelentés, amit Magyar Péter kért

M1: azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a halálos baleset ügyében

M1-es autópálya: megindult a forgalom a halálos baleset helyszínén

M1-duplatragédia nyolc halottal, rettenetes képeket tett közzé a katasztrófavédelem

Magyar Péter azonnali jelentést kér az autópályák biztonságáról

Külföldiek haltak meg az M1-esen, Magyar Péter részvétét fejezte ki a kormány nevében

200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint
Vita a kamatstop megszüntetéséről

200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint

 

Megvan, melyik államtitkár melyik terület gazdája az élő környezetért felelős tárcánál

Újabb átvilágítások indulnak – miniszteri bejelentés

Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bocsánatot kért Magyar Péter édesanyjától a volt Fidesz-frakcióvezető

Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

Újabb miniszter üzent a vendégmunkások ügyében

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Ma indul a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés órákon belül elindul. Élőben követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Történelmi lépésre készül a SpaceX: gigantikus kibocsátási hullám söpörhet végig az amerikai piacon

Történelmi lépésre készül a SpaceX: gigantikus kibocsátási hullám söpörhet végig az amerikai piacon

A SpaceX pénteki tőzsdei bevezetésével megvalósul a tőzsdetörténelem legnagyobb IPO-ja.

BBC
Business Sport Travel Science
Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

Celebrated British artist David Hockney dies aged 88

The painter's style was one of the most recognisable in the modern era.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 14:21
Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de...
2026. június 12. 14:10
Vita a kamatstop megszüntetéséről: 200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint
×
×