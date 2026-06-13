Ilyen személyije van? Azonnal lépjen!

A Belügyminisztérium (BM) felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy az európai uniós szabályozással összhangban, 2026. augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a régi típusú, könyv formátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok – írja közleményében a Belügyminisztérium.

A lejárat ténye a hatósági nyilvántartásba hivatalból kerül bejegyzésre, így az érintett állampolgárok a változásról külön, személyre szabott értesítést nem kapnak.

A Belügyminisztérium javasolja az érintett állampolgároknak, hogy mielőbb ellenőrizzék okmányaikat.

Új okmány igénylése: Azoknak a polgároknak, akik kizárólag a régi típusú személyi igazolvánnyal rendelkeznek, személyes eljárás keretében új, elektronikus személyazonosító igazolványt (eSzemélyi) kell igényelniük bármely kormányablakban.

Kivételek: Amennyiben az érintett személy rendelkezik más, érvényes személyazonosságot igazoló hatósági igazolvánnyal - például kártyaformátumú vezetői engedéllyel vagy magánútlevéllel -, úgy az új személyazonosító igazolvány kiváltása nem kötelező, de a zökkenőmentes ügyintézés érdekében ajánlott.

A 70. életévet betöltött polgár állandó személyazonosító igazolványának kiállítása díjmentesen történik.

A minisztérium kéri az orvosi igazolással rendelkező, személyes megjelenésükben egészségügyi okból akadályozott ügyfeleket, hogy az ezen a linken megtalálható elérhetőségeken keresztül vegyék fel a kapcsolatot a lakóhelyük/tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatallal. A kollégák segítenek megszervezni a mobil ügyintézést.

Továbbá kéri a tárca a lakosságot, hogy a nyári időszakban megnövekedő ügyfélforgalomra tekintettel ne halasszák az utolsó pillanatra az okmánycserét, és gondoskodjanak időben az érvényes személyazonosító igazolvány beszerzéséről.