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Egy hangmérnök vagy vágó fejhallgatóval a fején dolgozik.
Nyitókép: Unsplash

Egy új eszközzel bárki kiszűrheti, hogy igazi zenét hall-e, vagy AI által generáltat

Infostart

A Deezer által bevezetett eszköz képes azonosítani az AI-jal generált zenéket, ráadásul más platformokon is használható, nem csak házon belül.

Egyre nagyobb problémát jelentenek a mesterséges intelligencia segítségével generált zenék, mostanra a nagyobb streamingszolgáltatásokat is elárasztották az ilyen „dalok” – írja a TechCrunch cikke nyomán a hvg.hu.

A szaklap kiemeli, hogy az aggodalmak középpontjában az áll, hogy az AI-cégek hogyan használják fel a szerzői joggal védett zeneműveket a modelljeik betanításához. A másik gond az lehet, hogy miként követnek el csalásokat a streamingplatformokon.

A legtöbb felületen még nem élesítettek olyan eszközöket, amikkel hatékonyan ki lehet szűrni a generált tartalmakat, ám pont ezen a téren jelenthet változást a Deezer újdonsága, ami képes azonosítani az AI által létrehozott „alkotásokat”, ráadásul nem csak a saját rendszerében, hanem más platformokon is.

Az ingyenesen hozzáférhető eszköz (amely itt érhető el) 27 nyelvet támogat, és 20 különböző, népszerű online platformon lehet átfésülni vele a lejátszási listákat. Megnyitás után ki kell választani a platformot, majd engedélyezni kell a Deezer számára a lejátszási listákhoz történő hozzáférést. Ezt követően az oldal átfésüli a listán szereplő számokat, és szól, ha talál olyat, amit AI-jal generáltak.

Az eszköz 99,8 százalékos pontossággal működik a cég ígérete szerint, és gyakorlatilag minden ismert zenei platformot támogat, a Spotifytól az Apple Musicon át a SoundCloudig.

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Kezdőlap    Életmód    Egy új eszközzel bárki kiszűrheti, hogy igazi zenét hall-e, vagy AI által generáltat

technológia

mesterséges intelligencia

azonosítás

streaming

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