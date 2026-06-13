Invázió: újabb magyar várost szálltak meg a varjak, fogy a lakosok türelme

A varjúinvázió egyre komolyabb gondot okoz Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint ezer fészket raktak a város különböző részein – írja a teol.hu.

Egyre több panasz fut be a lakosság részéről a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Azonban nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjúinvázió, hanem szerte Magyarországon.

A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet.

Dombóváron jelenleg közel 1100 fészkelőhelyet tartanak számon.

Emellett a vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint, azaz korlátozottak a beavatkozási lehetőségek. A szakértők felhívják rá a figyelmet, hogy a varjúfészkek más védett madárfajok számára is fontos szerepet tölthetnek be, többek között erdei fülesbagoly, vörös vércse és kék vércse is használhatja őket költésre.

Mint írják, volt olyan hét, amikor mintegy 90 elpusztult madár tetemét szedték össze. Az önkormányzat munkatársai napi rendszerességgel takarítják az érintett területeket, összegyűjtik a lehulló ágakat, valamint gondoskodnak az elhullott állatok elszállításáról. A tapasztalatok szerint a fészkek eltávolítása vagy a madarak riasztása legfeljebb ideiglenes eredményt hoz. A varjak gyorsan alkalmazkodnak az ultrahangos és fényalapú riasztókhoz, a fészkek megszüntetése pedig gyakran csak azt eredményezi, hogy a kolóniák a város más részein jelennek meg.