Donald Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát

Törölték Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, szintén különmegbízott pakisztáni útját – mondta Trump a Fox News televíziónak és az Axios hírportálnak. Hozzátette, hogy ami történt, nem jelenti azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal.

„Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek és a semmiről beszélgessenek. Különben is óriási a belső harc az iráni vezetésen belül. Senki nem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon” – mondta az elnök telefonon nyilatkozva. Hozzátette: „minden kártya az amerikai fél kezében van”.

A Fehér Ház szóvivője pénteken jelentette be, hogy kik utaznak Pakisztánba a delegációban. A tervezett újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lettek volna a közvetítők, és a szóvivő reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb jutni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton már jóval korábban elutazott Iszlámábádba, ott megbeszéléseket folytatott a pakisztáni kormány képviselőivel, de néhány óra múltán visszautazott Teheránba.