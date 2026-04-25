2026. április 25. szombat Márk
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a borravalók adómentességérõl rendezett Las Vegas-i tanácskozáson 2026. április 16-án.
Donald Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát

Nem utaztak Pakisztánba az amerikai elnök küldöttei, akik az iráni kormány képviselőivel tárgyaltak volna közvetve a reménybeli békemegállapodásról a hét végén. Ezt Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton.

Törölték Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, szintén különmegbízott pakisztáni útját – mondta Trump a Fox News televíziónak és az Axios hírportálnak. Hozzátette, hogy ami történt, nem jelenti azt, hogy vége lenne a tűzszünetnek Iránnal.

„Nemrég szóltam a kollégáimnak, akik épp indulni készültek, hogy ne menjenek, ne utazzanak megint 18 órát csak azért, hogy üldögéljenek és a semmiről beszélgessenek. Különben is óriási a belső harc az iráni vezetésen belül. Senki nem tudja közülük, hogy ki a főnök. Ha akarnak, majd hívnak telefonon” – mondta az elnök telefonon nyilatkozva. Hozzátette: „minden kártya az amerikai fél kezében van”.

A Fehér Ház szóvivője pénteken jelentette be, hogy kik utaznak Pakisztánba a delegációban. A tervezett újabb tárgyaláson is a pakisztáni kormány képviselői lettek volna a közvetítők, és a szóvivő reményét fejezte ki, hogy sikerül közelebb jutni a békemegállapodáshoz. Hangsúlyozta, hogy Donald Trump szeretne esélyt adni diplomáciai rendezésre.

Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter szombaton már jóval korábban elutazott Iszlámábádba, ott megbeszéléseket folytatott a pakisztáni kormány képviselőivel, de néhány óra múltán visszautazott Teheránba.

„Rám most nem a parlamentben van szükségünk” – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát

"Rám most nem a parlamentben van szükségünk" – Orbán Viktor visszaadja a mandátumát
Gyökeresen átalakul a Fidesz parlamenti frakciója, hétfőn alakul meg az új, vezetője Gulyás Gergely lesz – közölte Orbán Viktor, aki visszaadja mandátumát is. „Rám most nem a parlamentben, hanem a nemzeti oldal újjászervezésében van szükségünk” – hangsúlyozta.
 

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Atomenergia: az ellenségből megmentő lehet Európában

Az Európai Unió atomenergia-ellenes politikája hibás volt, és lassan a közösség vezetői is beismerik, hogy fordulatra van szükség – mondta Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású orosz csapás Ukajnában – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Újabb nagyszabású támadást indított Oroszország Ukrajna ellen, több várost is rakétákkal és drónokkal lőttek az éjszaka folyamán. A csapások több helyen lakóépületeket és infrastruktúrát értek, legalább 14 ember megsérült, és attól tartanak, hogy a romok alatt még további áldozatok lehetnek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere

Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere

&quot;Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem&quot; - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

Trump cancels Witkoff and Kushner's trip to Pakistan for Iran talks

The American president says the US has "all the cards" while Iran's foreign minister says he's "yet to see if the US is truly serious about diplomacy" after earlier attending talks with mediator Pakistan.

