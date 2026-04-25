A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

A Tisza Párt vezetője Facebook-oldalán azt írta, hogy „őszinte megbeszélést” folytatott Pásztor Bálinttal.

„Hangsúlyoztam, hogy a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. A Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a magyar–szerb kapcsolatok további erősítése során mindig a Szerbiában élő magyarok helyzetének további könnyítése és a szülőföldön való boldogulásuknak elősegítése lesz a legfőbb szempont” – tette hozzá.

Úgy folytatta, világossá tette ugyanakkor, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatóságában és hatékonyságában, valamint nem fogják elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMSZ által kontrollált vajdasági magyar média „Fidesz-propagandát közvetítsen”.

„Nem kaptam arra megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő, hogy a vajdasági Pannon RTV adásaiban két év alatt kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt, a Tisza neve. Ahogy azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyanezen tévé úgy számolt be a választás éjszakáján tartott beszédemről, hogy politikai utasításra kivágták a beszéd azon részét, amellyel a külhoni magyar testvéreinkhez szóltam” – fogalmazott.

„Azt is elmondtam az elnök úrnak, hogy a Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is” – közölte.

Magyar Péter a posztot azzal zárta, hogy örömmel vette a VMSZ-elnök meghívását, reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat „vajdasági magyar testvéreinkhez”.