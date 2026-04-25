2026. április 25. szombat Márk
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Sándor-palota elõtt 2026. április 15-én, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel, aki személyes egyeztetésre hívta az Országgyûlésbe jutó pártok vezetõit.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

A VMSZ elnökével tárgyalt Magyar Péter, súlyos kérdések is felmerültek

A Vajdaságba küldött anyaországi támogatások felhasználásának ellenőrzését ígérte Magyar Péter, amikor Budapesten fogadta a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét szombaton.

A Tisza Párt vezetője Facebook-oldalán azt írta, hogy „őszinte megbeszélést” folytatott Pásztor Bálinttal.

„Hangsúlyoztam, hogy a vajdasági magyar testvéreink továbbra is számíthatnak az anyaország támogatására. A Tisza-kormány alatt a szerzett jogok megmaradnak, és a magyar–szerb kapcsolatok további erősítése során mindig a Szerbiában élő magyarok helyzetének további könnyítése és a szülőföldön való boldogulásuknak elősegítése lesz a legfőbb szempont” – tette hozzá.

Úgy folytatta, világossá tette ugyanakkor, hogy alapvető változásokat várnak el az anyaországi források felhasználásának átláthatóságában és hatékonyságában, valamint nem fogják elfogadni, hogy az anyaországi támogatásból működő, a VMSZ által kontrollált vajdasági magyar média „Fidesz-propagandát közvetítsen”.

„Nem kaptam arra megnyugtató magyarázatot, hogy miként fordulhatott elő, hogy a vajdasági Pannon RTV adásaiban két év alatt kétszer hangzott el a legerősebb magyar párt, a Tisza neve. Ahogy azt is elfogadhatatlannak tartom, hogy ugyanezen tévé úgy számolt be a választás éjszakáján tartott beszédemről, hogy politikai utasításra kivágták a beszéd azon részét, amellyel a külhoni magyar testvéreinkhez szóltam” – fogalmazott.

„Azt is elmondtam az elnök úrnak, hogy a Tisza-kormány tíz évre visszamenőleg meg fogja vizsgálni az anyaországi támogatások felhasználását, és ki fogjuk vizsgálni a levélszavazás kapcsán tapasztalt választási visszaéléseket is” – közölte.

Magyar Péter a posztot azzal zárta, hogy örömmel vette a VMSZ-elnök meghívását, reményei szerint még a nyár folyamán ellátogat „vajdasági magyar testvéreinkhez”.

Kitalálta az orvoskamara, hogyan ássák alá az „orvosbárók” feudalisztikus világát
Az úgynevezett orvosbárói struktúrák leépítésének lehetőségeiről készített vitairatot a Magyar Orvosi Kamara. A szervezet álláspontja szerint ezek a rendszerek idegenek az egészségügytől, a jól működő ellátásban nincsenek leválthatatlan, nagyhatalmú szereplők. A MOK tavaly egy felmérést is készített, amely szerint csaknem minden második orvos tapasztalja azt, hogy hátráltatta a karrierjét a hatalmi háló. Álmos Péter, az orvoskamara elnöke beszélt a részletekről az InfoRádióban.
Így reagált Orbán Anita, hogy ő lesz Magyar Péter helyettese is

Óriási megtiszteltetés és hatalmas felelősség számomra, hogy külügyminiszteri feladataim mellett a Tisza-kormány miniszterelnök-helyetteseként is szolgálhatom Magyarországot – írta Orbán Anita a közösségi oldalán, miután Magyar Péter bejelentette helyettesét.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Átbillent karbonegyensúly: a trópusi erdők már több szenet bocsátanak ki, mint amennyit megkötnek

A trópusi erdők normál körülmények között a légköri szén-dioxid egyik legfontosabb természetes elnyelői. Két friss, műholdas adatokon alapuló tanulmány azonban azt mutatja, hogy ez az egyensúly mindkét nagy trópusi erdőövezetben – Afrikában és az Amazonas medencéjében is – megbillent. Az emberi tevékenység és az éghajlati szélsőségek együttes hatására a trópusi vegetáció egyre inkább szénkibocsátóvá válik, ami komolyan veszélyezteti a párizsi klímamegállapodás céljainak elérését.

Megszólalt a leendő egészségügyi miniszter az életmentő gyógyszerek támogatásáról: ennek fele se tréfa

Nem &quot;gigantikus új rendszert kellene építeni, hanem egy kisebb, de tisztább, követhetőbb és számonkérhetőbb modellt&quot; - mondta a Tisza Párt egészségügyi miniszter jelöltje.

Explosions and gunfire as armed groups launch coordinated attacks across Mali

Witnesses report clashes in the centre and north of the country in what has been described as the largest jihadist attack in years.

