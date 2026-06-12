ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
352.93
usd:
305.22
bux:
135027.06
2026. június 12. péntek Villő
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy nő okostelefonnal a kezében egy vasútállomáson.
Nyitókép: Getty Images/andresr

Vitézy Dávid bejelentette a frissítést, amire sok vonatozó várt

Infostart / MTI

Megújul a MÁV+ app: egyszerűbb utazástervezés, könnyebb nemzetközi jegyvásárlás – közölte a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a Facebook-oldalán.

Vitézy Dávid leszögezte: a magyar vasút fejlesztése érdekében nemcsak a kocsik vagy a pályák szintjén kell hatalmasat előrelépni, hanem a digitalizáció és az utastájékoztatás területén is.

Ennek egyik legfontosabb lépése, hogy alapjaitól gondolják újra a MÁV+ applikációt, amely bár esztétikusabb az elődjénél, a funkciók és a használhatóság terén eddig inkább visszalépést jelentett.

Ez egy hosszabb folyamat lesz – tette hozzá –, de addig sem tétlenkednek: megpróbálják a jelenlegi alkalmazást folyamatosan fejleszteni és felhasználóbarátabbá tenni. Ennek első fejezete a mostani verziófrissítés, amely két területen is jelentős újításokat hoz.

A miniszter elsőként a könnyebb és bővebb nemzetközi jegyvásárlást említette.

Rámutatott, az elmúlt években sok jogos kritika érte a rendszert, hiszen a külföldi utazásoknál a jegyvásárlás gyakran sokkal bonyolultabb volt, mint amilyennek egy modern európai vasúttársaságnál lennie kellene.

Mostantól lényegesen egyszerűbbé válik a nemzetközi vasúti jegyek beszerzése:

megnyílt a jegyvásárlás minden olyan nemzetközi ülőhelyes vonatra, amely Magyarországon belföldi forgalomban is igénybe vehető. Így például közvetlenül az appból lehet jegyet váltani a Budapest–Bécs viszonylaton közlekedő valamennyi Railjetre és EuroCityre (EC), valamint a Budapest–Pozsony–Prága útvonal közvetlen vonataira is. A kishatárforgalmi járatokra szintén elérhetővé vált a jegyvásárlás, ami közvetlenül érinti például a Szeged–Szabadka járatok vagy a Nyugat-Magyarországon közlekedő EuroRegio vonatok utasait.

A miniszter posztjában a mostani verziófrissítés második területének a megújult utazástervezést és valós utastájékoztatást említette.

Közölte, jelentősen javul a viszonylati jegyvásárlás folyamata is, és végre bekerültek olyan alapvető utastájékoztatási funkciók, amelyeket az utasok a kezdetek óta joggal hiányoltak. „Az applikáció ne csupán egy jegyértékesítő felület legyen, hanem valódi segítség az utazás során” – írta közösségi oldalán a miniszter. Kiemelte, hogy

a frissítés után az alkalmazás a találati listából alapértelmezetten már egy részletes eljutási ablakot mutat.

Itt láthatók a köztes megállók és a járatokkal kapcsolatos egyéb fontos információk. Innen közvetlenül megnyithatók az utazásban érintett járatok menetrendjei, valamint az egyes állomásokról induló további járatok listája is.

Ez még csak az első lépés a digitális utastájékoztatás rendbetételében. „Ha ki akarjátok próbálni az új funkciókat, nincs más dolgotok, mint frissíteni a MÁV+ applikációt a telefonotokon!” – fogalmazott posztjában Vitézy Dávid.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid bejelentette a frissítést, amire sok vonatozó várt

máv

vasút

digitalizáció

applikáció

közösségi közlekedés

vitézy dávid

máv+

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta a kormány sporttal kapcsolatos terveit
exkluzív

Pósfai Gábor belügyminiszter elmondta a kormány sporttal kapcsolatos terveit
A sport nagyon fontos az új magyar kormánynak is. Ami hangsúlyosabb lesz az eddigieknél, az a szabadidősport, de továbbra is az a cél, hogy Magyarország világversenyeket rendezzen és hogy támogassák élsportolóinkat – erről beszélt az InfoRádióban az Európai Olimpiai Bizottság budapesti közgyűlésének szünetében Pósfai Gábor, a sportot is felügyelő belügyminiszter.
 

Vita a kamatstop megszüntetéséről: 200 ezer jelzáloghitelesnek emelkedhet a törlesztőrészlete Gulyás Gergely szerint

Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de nem járt el szabálytalanul

Nem képez többé pedagógusokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Bocsánatot kért Magyar Péter édesanyjától a volt Fidesz-frakcióvezető

Nem tudnak a hatóságok a politikai zaklatás miatti öngyilkosokról

Újabb miniszter üzent a vendégmunkások ügyében

Újabb átvilágítások indulnak – miniszteri bejelentés

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Futball-vb 2026: sok csapat, több pénz, jobb foci? Dénes Tamás és Dénes Ferenc, Inforádió, Aréna
Napi egy perc olvasás: ki vesz ma még könyvet? Gál Katalin, Inforádió, Aréna
Milyen ma ukránnak lenni Magyarországon? Grexa Liliána, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.12. péntek, 18:00
Marsai Viktor
a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Történelmi nap a piacokon: tőzsdére lép a SpaceX!

Ma indul a kereskedés a SpaceX részvényeivel a Nasdaqon, miután a cég végrehajtotta minden idők legnagyobb részvénykibocsátását. Az IPO körül hónapok óta hatalmas a felhajtás, sokan akarnak egy szeletet Elon Musk legértékesebbnek tartott vállalatából, míg mások pont azt kérdőjelezik meg, hogy érthet-e ennyit az űripart, műholdas hálózatot, és AI-t is magába foglaló cégcsoport. A sok szempontból szokatlan IPO-procedúra lezárult, ma pedig már a piac mond ítéletet, hiszen a kereskedés órákon belül elindul. Élőben követjük az eseményeket.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sokkal kiszámíthatóbbak lettek a munkahelyek, de a telefont még a nyaralás alatt sem bírjuk letenni

Sokkal kiszámíthatóbbak lettek a munkahelyek, de a telefont még a nyaralás alatt sem bírjuk letenni

Rövid távon az egyik legjelentősebb változás az utazási szokásokban figyelhető meg.

BBC
Business Sport Travel Science
SpaceX to debut on stock exchange, setting Elon Musk on course to be world's first trillionaire

SpaceX to debut on stock exchange, setting Elon Musk on course to be world's first trillionaire

The company says its shares could trade at about $135 each (£100), setting the company's valuation on track for about $1.75tn.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 12. 14:43
Komoly rá az esély, hogy Balásy Gyula cégcsoportja nem kerülheti el a felszámolást
2026. június 12. 14:21
Rost Andrea is kifelejtette a házát a vagyonbevallásából, de...
×
×