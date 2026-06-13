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Debrecenben folytatta országjárását Orbán Viktor miniszterelnök, akinek a vasárnapi országgyűlési választások előtt a kampányzáró gyűlése szombat este lesz Budapesten, a Szentháromság téren.
Nyitókép: Orbán Viktor/YouTube

Orbán Viktor röpiratban fejtette meg a választási vereség okát

Infostart

A Fidesz oldalán megjelent írásban a szuveranitást magyarázza, és azt hangoztatja, hogy arra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt. Szerinte kormányzása alatt Magyarországnak fantasztikus 16 éve volt. A választási eredmény oka pedig: Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek = vereség.

A magyarok országának szabad és szuverén országnak kell lennie. A szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt - így kezdi a kongresszusra készített "röpiratot" a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor "liberális brüsszeli helytartó kormánynak" nevezi a Tisza-kormány, és liberális önkényről, gyűlölethadjáratokrokról, nemzetközi brigádokról, az alkotmányos intézmények elleni támadásokról ír.

A volt miniszterelnök szerint a választásokon "a Fidesz–KDNP-vel szembeni alaptalan diktatúravád összeomlott", és ezzel kijelenthető, hogy Magyarország egy szabad ország. A szuverenitás azonban szerinte egy másik kérdés, a a szabadság és a szuverenitás nem szinonimák.

A szabadsághoz elegendő az elnyomás hiánya; a szuverenitáshoz saját erő, nemzeti önerő kell

- fogalmaz a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor értékelte kormányzása 16 évét is, amely értékelése szerint folyamatos szabadságharc volt. Szavai szerint a 16 év alatt folyamatos küzdelmet kellett folytatniuk azokkal a külső erőkkel szemben, amelyek alárendelt helyzetbe akarták szorítani Magyarországot. Ezek között a brüsszeli bürokráciát, Németországot, a Soros-hálózatot és amerikai demokratákat említi.

Úgy fogalmaz, hogy a szabadságharc zászlóvivője a Fidesz–KDNP pártszövetség volt, ő mag pedig vezénylő tábornokként szolgálta végig a 16 évet.

Hosszan sorolta a Fidesz-kormány eredményeit, és egy képlettel fejtette meg a választási eredmény okát:

Soros-világ + Brüsszel + ukránok + multinacionális cégek = vereség.

Úgy fogalmazott:

"2026-ban csak azt ígérhettük, hogy az elért eredményeket megvédjük, a biztonságot garantáljuk, a Brüsszellel szembeni küzdelmet folytatjuk, a békepárti semlegességünket pedig fenntartjuk. Ez a perspektíva azonban elvesztette vonzerejét."

Szerinte a magyarok nagy többsége nem volt partner a Fidesz-KDNP új terveihez, mert úgy érezték, hogy a küzdelem folytatásához áldozniuk kellene a pénzükből, az életszínvonalukból és gazdasági reményeikből. Úgy látták, ez már nem éri meg nekik.

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Kezdőlap    Belföld    Orbán Viktor röpiratban fejtette meg a választási vereség okát

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