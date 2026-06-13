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Magyar Péter miniszterelnök szombaton reggel 9 órakor rendkívüli sajtótájékoztatót tart, mint fogalmazott, „az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról” 2026. június 13-án.
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

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Cikkünk frissül! Magyar Péter szombaton reggel 9 órai kezdettel rendkívüli sajtótájékoztatót tart, mint a Facebookon fogalmazott, „az Orbán-kormány egyik legnagyobb hazugságáról.”

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon így harangozta be péntek este a szombat reggeli sajtótájékoztatót: „Az általunk megismert információk alapján a holnapi Fidesz tisztújító kongresszus okafogyottá válik. Azok az emberek, akik az utóbbi évtizedek legnagyobb politikai átverésében részt vettek, nem képviselhetik a magyarokat a jövőben.”

Mint Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója korábban közölte, június 13-án a párt „munkakongresszust” tart. A szombati eseményen várhatóan alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése, megszűnhet a választókerületi rendszer és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort. Az esemény tíz órakor kezdődik a Budapest Kongresszusi Központban és várhatóan délután ötig tart. Orbán Viktor szombat reggel közzétett egy „röpiratot”, amely szerint „„a szuverén Magyarországra az Európai Unió jelenti ma a legnagyobb veszélyt”, és „most egy liberális brüsszeli helytartó kormány lépett hivatalba. Jönnek a liberális önkény jól ismert módszerei”.

Magyar Péter ennek a tudatában hirdette meg szombat reggelre a rendkívüli sajtótájékoztatóját, ráadásul úgy, hogy pénteken a kormánynak „sűrű napja” volt:

  • a miniszterelnök szombati hatállyal felmentette tisztségéből a négy nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatóját,
  • a kormány benyújtotta a törvényjavaslatát a közmédia teljes átalakításáról és az MTVA megszüntetéséről, valamint
  • hivatalossá vált a megállapodás Magyarország és Ukrajna között a kárpátaljai magyarság oktatási, kulturális, nyelvhasználati és politikai jogairól.

Magyar Péter miniszterelnök ilyen előzmények után kezdte meg sajtótájékoztatóját szombaton.

Cikkünk frissül!

Jó, ha ezek az információk még a bukott kormánypárt kongresszusa előtt hangzanak el, hogy ott is meg tudják kérdezni a vezetőiket, miért hazudtak mindenkinek – mondta Magyar Péter. A bukott Orbán-kormány mindenben hazudott: Ukrajnáról, rezsiről, háborúról, a Tisza-adóról. De a legtöbbet az illegális migrációról hazudtak 2015 óta – fogalmazott.

2024-ben történt egy fordulópont: hozott az Európai Bíróság egy súlyos ítéletet, amelyben 200 millió eurós bírságra és még napi 1 millió euróra büntették Magyarországot. A Fidesz és az Orbán-kormány kifelé folyamatosan tagadta, mintha ezt az ítéletet nem lenne hajlandó végrehajtani, eközben 2024 nyarán folyamatosan zajlott kormányzati egyeztetés arról, hogy hogyan hajtják végre ezt az ígéretet. Sok mindent mérlegelt az Orbán-kormány, az kormányüléseken is, a tranzitzóna megnyitását is, de előkerült a csodamódszer, a migránstábor is – mondta Magyar Péter.

Ezután 2024-25-ös videófelvételeket tett közzé Magyar Péter az Orbán-kormány tagjairól, köztük Orbán Viktortól, akik arról beszéltek: semmilyen menekülttábor nem lesz Magyarország területén.

Ma már 1 milliárd eurónál tart a bírság, amit eddig kifizetett Magyarország, mert az Orbán-kormány nem talált olyan megoldást, ami végrehajtja az ítéletet, másrészt ne legyenek se migránsok, se migránstáborok Magyarországon.

A vitnyédi Csere-major egy több épületből álló állami ingatlanegyüttes, amely tejipari iskola volt, majd. sokáig kollégiumként is funkcionált. 2024-ben mintegy 100 kárpátaljai magyar, köztük 50 gyermek lakott. Ez a terület 5 kilométerre van a lakóterületektől, erdő veszi körül.

Az Orbán-kormány több összefoglalója felveti a tranzitzónák szükségességét.

2024. július 25-én készült egy feljegyzés, amely a tranzitzónák újranyitásáról szólnak.Itt megfogalmazzák, hogy a magyar–osztrák mellett egy nyílt vagy zárt tábort kell létrehozni, a belügyminiszter felelős érte.

Sok szó esett a migrációs paktum végrehajtásáról is, ezt végre akarták hajtani, mint azt sokszor leírták és el is mondtak. Ez az, amiről most azt mondják, hogy ne hajtsuk végre – miközben mi nem voltunk ott az elfogadásánál Brüsszelben – mondta.

2024. szeptember 9-én már rendőrök őrzik a 3 méteres kerítéssel körbevett épületet, két nappal később kormányülés volt.

A kormany.hu/igazsagtetel oldalon, a kegyelmi botrány mellett fogják megtalálni a dokumentumokat – mondta Magyar Péter.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter elkezdte rendkívüli sajtótájékoztatóját – cikkünk frissül!

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