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Égetni fog: nagyon erős lesz a nap vasárnap

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Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. az MTI-vel szombaton.

A régió területének 55 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,2 lesz.

A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet.

Felhívták a figyelmet arra, hogy

normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.

A várható UV-B-értékek területi eloszlása a HungaroMet honlapján tekinthető meg.

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