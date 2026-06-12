Elállási gomb az online szerződésekre: nehezebb lesz „bennragadni” egy előfizetésben

A kötelezettség a vállalkozás méretétől függetlenül valamennyi érintett piaci szereplőre vonatkozik - jelezték.

Az egyesület a tagvállalatai felkészülésének támogatása érdekében részletes szakmai útmutatót készített, amely ismerteti az új szabályozás jogi hátterét, a gyakorlati megfelelési követelményeket, valamint a digitális előfizetésekre vonatkozó speciális rendelkezéseket.

Lipták Tímea, az MLE elnöke a közleményben hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a kiadók időben áttekintsék online előfizetési és értékesítési folyamataikat, és elvégezzék az új szabályoknak való megfeleléshez szükséges fejlesztéseket.

Az MLE célja, hogy tagjai számára gyakorlati segítséget nyújtson a jogszerű és fogyasztóbarát működés biztosításához – tette hozzá.

A szervezet arra ösztönzi a médiapiaci szereplőket, hogy a határidő előtt vizsgálják felül szerződéskötési gyakorlataikat, és szükség esetén szakértői támogatással készüljenek fel az új követelmények teljesítésére.