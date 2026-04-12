Kinyíltak a szavazófülkék, megkezdődtek az országgyűlési választások: igazolványt a zsebbe! – Részletek

Négy év után újra eljött a nap: reggel 6 órakor a rendszerváltozás óta 10. alkalommal megnyíltak a szavazóhelyiségek egy 50 napos kampányidőszak után. Az utolsó pillanatos visszalépések előtt 663 egyéni jelölt – közülük 39 független – és 5 párt közül választhatnak az urnákhoz járuló polgárok, a levélben vagy külképviseleteken voksukat leadókkal együtt valamivel több mint 8,1 milliónyian, érdkességképp közülük mintegy 2500 fogvatartott.

Országos listák a március 23-án nyomtatott szavazólapi sorrend szerint:

MKKP (Magyar Kétfakú Kutya Párt) Tisza(Tisztelet és Szabadság Pártja) Mi Hazánk DK (Demokratikus Koalíció) Fidesz–KDNP (Fiatal Demokraták Szövetsége–Kereszténydemokrata Néppárt)

A magyar Országgyűlés, mint az előző ciklusban, most is 199 főből áll majd, közülük 106-an egyéni képviselőként kerülnek a parlamentbe, 93-an pedig listáról (a jelenlegi Országgyűlés összetétele ITT megtekinthető).

Jelölés Egyéni választókerületben az lehetett jelölt, aki legalább 500 választópolgár ajánlását összegyűjti. Pártlistát az a párt állíthatott, amely – legalább tizennégy vármegyében és a fővárosban – legalább hetvenegy egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított. Nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzat állíthatott, amely a nemzetiségi választópolgárok legalább 1 százalékának ajánlását, de legfeljebb 1500 ajánlást összegyűjtött. Nemzetiségi listát az országos nemzetiségi önkormányzatok állíthattak.

A magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgárok az országgyűlési választáson tehát két szavazattal rendelkeznek,

két szavazólapot kapnak.

Egyik szavazatukat egyéni választókerületi jelöltre, a másikat pártlistára vagy nemzetiségi listára adhatják le. A magyarországi lakóhellyel nem rendelkező választópolgárok pedig egy listás szavazattal rendelkeznek, amelyet levélben adhatnak le.

A szavazás napján – mit vigyek?

A szavazáson a magyar állampolgárságot és személyazonosságot igazoló, érvényes okiratot kell felmutatni: ez lehet

érvényes személyi igazolvány,

útlevél vagy

jogosítvány.

A lakcímkártyát az idei választáson már nem kell bemutatni.

Fontos tudnivaló, hogy elektronikus eszközön keresztül, például DÁP-applikáción bemutatva nem fogadják el az igazolványt.

A szavazólap kitöltéséhez a helyszínen biztosítanak tollat, azt az ezzel ellentétes híresztelésekkel szemben nem kell vinni.

A szavazóhelyiségek 19 óráig tartanak nyitva, de aki akkor még a sorban áll, leadhatja a voksát, bármeddig kell is várakoznia.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint több mint 35 ezer delegáltat jelentettek be az ország 10 047 szavazatszámláló bizottságába a választáson induló pártok, országos nemzetiségi önkormányzatok és független jelöltek. A legtöbb delegáltat, több mint 17 ezret a Tisza Párt bízott meg a szavazatszámláló bizottságokba, a Fidesz-KDNP bő 15 ezret, a Mi Hazánk Mozgalom valamivel több mint 1400 delegáltat jelentett be, a Demokratikus Koalíció közel 550-et, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt kicsivel több mint 200-at. A 2022-es országgyűlési választáson több mint 40 ezer, a 2018-ason csaknem 32 ezer delegált vett részt.

Mozgóurnát lehet igényelni

A választás napjával kapcsolatban a legtöbb kérdés a mozgóurna igénylésével kapcsolatban fut be, most sincs ez másképp.

A mozgóurnás szavazás azt teszi lehetővé, hogy az is szavazhasson, aki betegsége, fogyatékossága vagy fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe. Ilyenkor a szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja kiviszi a mozgóurnát arra a címre, ahová a választópolgár előzőleg kérte, és a szavazólapot ebbe kell bedobni. A megjelölt cím lehet a kérelmező lakcíme, de más cím is, például idősotthon, kórház vagy börtön, akár másik településen is. Ha más településen van a cím, akkor a mozgóurna iránti kérelem egyben átjelentkezési kérelem is, azt nem kell külön beadni. Fontos, hogy a kérelmet ilyenkor legkésőbb április 2. 16 óráig kell benyújtani.

A mozgóurna iránti kérelmet, ha átjelentkezéssel nem jár, még a szavazás napján is be lehet adni a szavazatszámláló bizottsághoz, déli 12 óráig,

de érdemes minél hamarabb megtenni, és nem az utolsó pillanatig halogatni. A kérelmet beviheti hozzátartozó vagy más meghatalmazott, de elektronikusan is be lehet nyújtani. Személyesen április 10. 16 óráig lehetett bejelenteni a kérelmet (formanyomtatvány nélkül, szóban) bármelyik helyi választási irodánál, vagy formanyomtatványon postázható is volt bármelyik helyi választási irodának úgy, hogy április 9. 16 óráig beérkezzen. Aki mozgóurnás szavazást kért, de mégis a szavazóhelyiségben szeretne szavazni, ezt csak akkor teheti meg, ha a mozgóurna a szavazóhelyiségben van, tehát még nem vitték ki vagy már visszahozták.

Szabálytalanság esetén

Előfordulhat, hogy valaki a szavazás során szabálytalanságot szimatol, érzékel. Ez esetben először a szavazatszámláló bizottság figyelmét kell felhívni erre, és megkérni őket intézkedésre. Az is kérhető, hogy a helyzetről vegyenek fel jegyzőkönyvet.

Súlyosabb esetben kifogás nyújtható be a helyi választási bizottságnak címezve. Az írásbeli kifogást személyesen, postán vagy e-mailen is be lehet adni, ehhez nincs szükség formanyomtatványra, csak le kell írni, pontosan mi történt, és csatolni kell bizonyítékot is (pl. fotó, videó). A kifogást három napon belül kell benyújtani. Ha a kifogást elutasítják, fellebbezni a Nemzeti Választási Bizottságnál lehet.

Ha a szavazás során bűncselekményt tapasztalunk (szavazatvásárlás, a szavazás akadályozása), hívható rendőr, tehető feljelentés.

Érdekességek

Borsodban lesz olyan körzet, ahol 10 egyéni országgyűlési képviselőjelölt közül kell választani

külképviseleteken majdnem 90 ezren szavazhatnak most a négy évvel ezelőtti 67 ezer helyett

levélszavazatot több mint 471 ezren adhatnak le, ők a külhoni magyarok, a regisztrált számuk szintén nőtt, ők csak listára adhatnak le szavazatot

az átjelentkezők száma a négy évvel ezelőtti 160 ezerről 220 ezerre nőtt, ez még a 2018-as számnál is valamivel magasabb rekord

minden választókerületben lehet több száz, de akár 1000-3000 szavazat is, amelyet a választás napján még nem lehet összeszámolni, így ezek befolyásolhatják a választókerületi végeredményt, ami várhatóan április 18-án lesz végleges

Iránban (Teherán) és Irakban (Erbil) nem lehet szavazni a háborús helyzet miatt azon helyek közül, ahol eredetileg lehetett volna

a szavazási értesítők 1 százaléka kézbesítetlen volt idén.

2022-ben a választásra jogosultak 69,59 százaléka voksolt, idén ennél magasabb részvételt jósolnak.