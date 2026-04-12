Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Este fél 7-ig 5 856 515-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, ami 77,80 százalékos volt.

2022-ben 18.30 óráig a választásra jogosultak 67,80 százaléka adta le szavazatát országosan. 2018-ban 68,13 százalék szavazott eddig az időpontig, négy évvel azelőtt pedig nem közöltek ilyen részadatot.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó), 18.30-ra a jogosultak 80,96 százaléka (1 029 315 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 78,83 százalék 59 662 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 72,89 százalék 59 926 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 85,64 százalék 74 088 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 84,17 százalék 66 596 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 58 485 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 79,28 százalék 64 235 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 78,6 százalék 59 744 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 80,41 százalék 65 298 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 78,37 százalék 60 332 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 83,74 százalék 63 108 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 83,14 százalék 67 512 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 81,88 százalék 72 559 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 81,58 százalék 62 486 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 83,52 százalék 63 945 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 84,03 százalék 66 100 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 80,42 százalék 65 239 szavazó

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 75,67 százalék 214 016 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 75,71 százalék 296 564 szavazó

Békés vármegye 75,07 százalék 192 680 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 71,92 százalék 344 948 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 77,73 százalék 241 721 szavazó

Fejér vármegye 79,32 százalék 264 644 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 81,95 százalék 295 214 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 74,81 százalék 304 761 szavazó

Heves vármegye 76,66 százalék 173 710 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73,99 százalék 207 496 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 77,91 százalék 184 659 szavazó

Nógrád vármegye 74,16 százalék 107 587 szavazó

Pest vármegye 80,96 százalék 850 610 szavazó

Somogy vármegye 75,87 százalék 177 906 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 72,62 százalék 302 242 szavazó

Tolna vármegye 75,86 százalék 126 040 szavazó

Vas vármegye 81,56 százalék 160 488 szavazó

Veszprém vármegye 79,86 százalék 215 644 szavazó

Zala vármegye 79,22 százalék 166 270 szavazó

A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.