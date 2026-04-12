2026. április 12. vasárnap
Hajagos-Tóth Antalné fogadja tanyáján a szavazatszámláló bizottság mozgóurnával kiérkező tagjait az önkormányzati választáson a Petőfiszállás 1-es számú szavazókörben 2019. október 13-án.
Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Infostart

A választásra jogosultak 77,80 százaléka, 5 856 515 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18.30-ig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban a szavazásra jogosultak 80,96 százaléka adta le szavazatát, 1 millió 271 ezeren.

Este fél 7-ig 5 856 515-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, ami 77,80 százalékos volt.

2022-ben 18.30 óráig a választásra jogosultak 67,80 százaléka adta le szavazatát országosan. 2018-ban 68,13 százalék szavazott eddig az időpontig, négy évvel azelőtt pedig nem közöltek ilyen részadatot.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó), 18.30-ra a jogosultak 80,96 százaléka (1 029 315 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

  • Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 78,83 százalék 59 662 szavazó
  • Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 72,89 százalék 59 926 szavazó
  • Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 85,64 százalék 74 088 szavazó
  • Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 84,17 százalék 66 596 szavazó
  • Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 58 485 szavazó
  • Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 79,28 százalék 64 235 szavazó
  • Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 78,6 százalék 59 744 szavazó
  • Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 80,41 százalék 65 298 szavazó
  • Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 78,37 százalék 60 332 szavazó
  • Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 83,74 százalék 63 108 szavazó
  • Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 83,14 százalék 67 512 szavazó
  • Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 81,88 százalék 72 559 szavazó
  • Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 81,58 százalék 62 486 szavazó
  • Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 83,52 százalék 63 945 szavazó
  • Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 84,03 százalék 66 100 szavazó
  • Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 80,42 százalék 65 239 szavazó

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

  • Baranya vármegye 75,67 százalék 214 016 szavazó
  • Bács-Kiskun vármegye 75,71 százalék 296 564 szavazó
  • Békés vármegye 75,07 százalék 192 680 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 71,92 százalék 344 948 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 77,73 százalék 241 721 szavazó
  • Fejér vármegye 79,32 százalék 264 644 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 81,95 százalék 295 214 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 74,81 százalék 304 761 szavazó
  • Heves vármegye 76,66 százalék 173 710 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73,99 százalék 207 496 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 77,91 százalék 184 659 szavazó
  • Nógrád vármegye 74,16 százalék 107 587 szavazó
  • Pest vármegye 80,96 százalék 850 610 szavazó
  • Somogy vármegye 75,87 százalék 177 906 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 72,62 százalék 302 242 szavazó
  • Tolna vármegye 75,86 százalék 126 040 szavazó
  • Vas vármegye 81,56 százalék 160 488 szavazó
  • Veszprém vármegye 79,86 százalék 215 644 szavazó
  • Zala vármegye 79,22 százalék 166 270 szavazó

A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.

Választott az ország, már számolják a szavazatokat: íme a nap mérlege, mit tudunk eddig?

Vannak körzetek, ahol még sorban állnak, de alapvetően országszerte befejeződött a választás, bezártak a szavazókörzetek nagy többsége. Soha nem látott részvételi rekordot hoztak az országgyűlési választások. Az utolsó, 18.30-as adatok szerint a jogosultak már 77,8 százaléka szavazott, ami több, mint bármelyik eddigi választáson ebben az időpontban. Megkezdődött a szavazatok számlálása.
 

Íme, az utolsó közvélemény-kutatói adatok – a választás hírei percről percre az urnazárás után

A szavazás helyett aludt a kunhegyesi férfi - választási hírek urnazárásig

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Választás 2026: megjöttek az első becslések, kétharmad határán lenne a Tisza Párt?

19 órakor hivatalosan véget ért a 2026-os országgyűlési választás. A rekord magas, közel 80%-os részvételt hozó szavazásról hamarosan érkeznek az első hivatalos részadatok. A választás előtt készült utolsó, most nyilvánosságra hozott felmréések szerint a Tisza a kétharmad, a Mi Hazánk a bejutás határán billeg.  Kövesd velünk élőben az eseményeket!

Hatalmas bajban az ország autógyártása: valamit lépni kell, mert ezrek kerülhetnek utcára

Nagy bajban lehet a szlovák autógyártás, pedig a régióban náluk az egyik legnagyobb ennek az iparágnak a múltja.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

