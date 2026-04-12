Kijött az este fél 7-es részvételi adat

Este fél 7-ig 5 856 515-en mentek el szavazni. Továbbra is rekordon van a részvételi arány, ami 77,80 százalékos volt.
2022-ben 18.30 óráig a választásra jogosultak 67,80 százaléka adta le szavazatát országosan. 2018-ban 68,13 százalék szavazott eddig az időpontig, négy évvel azelőtt pedig nem közöltek ilyen részadatot.
Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó), 15 órára a jogosultak 69,23 százaléka (880 173 választó), 17 órára a jogosultak 77,18 százaléka (981 358 választó), 18.30-ra a jogosultak 80,96 százaléka (1 029 315 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
- Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 78,83 százalék 59 662 szavazó
- Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 72,89 százalék 59 926 szavazó
- Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 85,64 százalék 74 088 szavazó
- Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 84,17 százalék 66 596 szavazó
- Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 78,45 százalék 58 485 szavazó
- Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 79,28 százalék 64 235 szavazó
- Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 78,6 százalék 59 744 szavazó
- Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 80,41 százalék 65 298 szavazó
- Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 78,37 százalék 60 332 szavazó
- Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 83,74 százalék 63 108 szavazó
- Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 83,14 százalék 67 512 szavazó
- Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 81,88 százalék 72 559 szavazó
- Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 81,58 százalék 62 486 szavazó
- Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 83,52 százalék 63 945 szavazó
- Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 84,03 százalék 66 100 szavazó
- Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 80,42 százalék 65 239 szavazó
A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
- Baranya vármegye 75,67 százalék 214 016 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye 75,71 százalék 296 564 szavazó
- Békés vármegye 75,07 százalék 192 680 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 71,92 százalék 344 948 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 77,73 százalék 241 721 szavazó
- Fejér vármegye 79,32 százalék 264 644 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 81,95 százalék 295 214 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 74,81 százalék 304 761 szavazó
- Heves vármegye 76,66 százalék 173 710 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 73,99 százalék 207 496 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 77,91 százalék 184 659 szavazó
- Nógrád vármegye 74,16 százalék 107 587 szavazó
- Pest vármegye 80,96 százalék 850 610 szavazó
- Somogy vármegye 75,87 százalék 177 906 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 72,62 százalék 302 242 szavazó
- Tolna vármegye 75,86 százalék 126 040 szavazó
- Vas vármegye 81,56 százalék 160 488 szavazó
- Veszprém vármegye 79,86 százalék 215 644 szavazó
- Zala vármegye 79,22 százalék 166 270 szavazó
A végleges nem hivatalos részvételi adatok az éjszakai órákban lesznek elérhetők az NVI honlapján.