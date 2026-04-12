Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók

A déli órákra országszerte sorok alakultak ki több szavazóhelyiségeknél. Budakalászon, a 4. számú szavazókörben a választópolgároknak átlagosan 50 percet kell várakozniuk a bejutásig.
A helyszínen egy rendkívüli eseményt is jegyzőkönyvbe vettek: egy átjelentkezéssel szavazni kívánó, ukrán-magyar kettős állampolgár irataival kapcsolatban merült fel adminisztrációs probléma. Bár a hiba nem a választópolgár mulasztásából eredt, végül csak az egyik szavazólapot kaphatta meg. Az esetet az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) helyszínen tartózkodó megfigyelője is dokumentálta.
Budapest III. kerületének zöldövezeti részén, az egyik óvodánál kialakított szavazókörben 30 perces várakozási idővel számolhattak a szavazók a délelőtti órákban. A várakozók között többnyelvű családok is megjelentek; az egyik esetben egy spanyolul beszélő feleség és magyarul válaszoló férje, valamint magyar okmányokkal rendelkező, szintén
spanyolul beszélő fiuk adta le voksát.
A kerület egy másik pontján, az egyik iskola környékén 11 óra után a torlódás miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált a parkolás az autóval érkezők számára.
Belváros
Egy Budapest belvárosi szavazóhelyen pont az ellenkezőjét tapaasztaltuk fél 2 körül. Alig voltak a VII. kerületben. Az egyetlen érdekesség az volt, hogy egy idősebb hölgy, miközben a fülkében húzta az ikszeket annyit mormogott: "na ezt megkaptátok". Az nem derült ki, hogy melyik pártra gondolt.
Komoly terhelés az átjelentkezőknek kijelölt körzetekben
Az átjelentkezéssel szavazók rekordmagas száma – amely országszerte meghaladja a 224 ezret – rendkívüli nyomás alá helyezte a kijelölt intézményeket:
- Szent István Gimnázium (XIV. kerület): Legalább 100 méteres sor alakult ki az épület előtt az átjelentkezők számára fenntartott körzetben.
- XII. kerület: A központi helyszínen 9524 választópolgár szerepel a névjegyzékben, ami az egyik legmagasabb terhelés az országban.
- XIII. és XIV. kerület: Több kijelölt körzetben is 8-9000 fős létszámot kell kezelniük a bizottságoknak a nap folyamán.
- XI. kerület: A Csikihegyek utcai általános iskola előtt szintén folyamatosan többszáz méteres sorban várakoznak az emberek.
Gazdagrétről kollégánk arról számolt be, hogy próbálják gyorsítani a szavazást. Név szerint híják az emberek. Az átjelentkezőknél tudják ezt megtenni, hogy az érkezők tudják, hogy melyik sorba érdemes beállniuk.
A szakértők emlékeztetnek: az átjelentkezők magas száma és a lassú haladás miatt több választókörben is előfordulhat, hogy az urnazárás a hivatalos este 7 órás időpont utánra csúszik. Amennyiben a sorban állók még 19 órakor is várakoznak, a jogszabályok értelmében mindenkit be kell engedni, aki addig megérkezett.
Ez a folyamat az első országos részeredmények közzétételét is jelentősen késleltetheti az éjszaka folyamán.