ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sorbanállás választásra várva a III. kerületben
Nyitókép: Infostart

Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az országos átlagot meghaladó választói aktivitás és az átjelentkezők magas száma miatt jelentős várakozási idő alakult ki több szavazókörben. Budakalászon nemzetközi megfigyelők előtt rögzítettek adminisztrációs hibát, míg Budapest több kerületében a parkolás és a bejutás is nehézségekbe ütközik.

A déli órákra országszerte sorok alakultak ki több szavazóhelyiségeknél. Budakalászon, a 4. számú szavazókörben a választópolgároknak átlagosan 50 percet kell várakozniuk a bejutásig.

A helyszínen egy rendkívüli eseményt is jegyzőkönyvbe vettek: egy átjelentkezéssel szavazni kívánó, ukrán-magyar kettős állampolgár irataival kapcsolatban merült fel adminisztrációs probléma. Bár a hiba nem a választópolgár mulasztásából eredt, végül csak az egyik szavazólapot kaphatta meg. Az esetet az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) helyszínen tartózkodó megfigyelője is dokumentálta.

Választási kép 2026-ban, szavazásra várva.

Budapest III. kerületének zöldövezeti részén, az egyik óvodánál kialakított szavazókörben 30 perces várakozási idővel számolhattak a szavazók a délelőtti órákban. A várakozók között többnyelvű családok is megjelentek; az egyik esetben egy spanyolul beszélő feleség és magyarul válaszoló férje, valamint magyar okmányokkal rendelkező, szintén

spanyolul beszélő fiuk adta le voksát.

A kerület egy másik pontján, az egyik iskola környékén 11 óra után a torlódás miatt gyakorlatilag lehetetlenné vált a parkolás az autóval érkezők számára.

Belváros

Egy Budapest belvárosi szavazóhelyen pont az ellenkezőjét tapaasztaltuk fél 2 körül. Alig voltak a VII. kerületben. Az egyetlen érdekesség az volt, hogy egy idősebb hölgy, miközben a fülkében húzta az ikszeket annyit mormogott: "na ezt megkaptátok". Az nem derült ki, hogy melyik pártra gondolt.

A belvárosban kevesebben szavaztak.

Komoly terhelés az átjelentkezőknek kijelölt körzetekben

Az átjelentkezéssel szavazók rekordmagas száma – amely országszerte meghaladja a 224 ezret – rendkívüli nyomás alá helyezte a kijelölt intézményeket:

  • Szent István Gimnázium (XIV. kerület): Legalább 100 méteres sor alakult ki az épület előtt az átjelentkezők számára fenntartott körzetben.
  • XII. kerület: A központi helyszínen 9524 választópolgár szerepel a névjegyzékben, ami az egyik legmagasabb terhelés az országban.
  • XIII. és XIV. kerület: Több kijelölt körzetben is 8-9000 fős létszámot kell kezelniük a bizottságoknak a nap folyamán.
  • XI. kerület: A Csikihegyek utcai általános iskola előtt szintén folyamatosan többszáz méteres sorban várakoznak az emberek.

Gazdagrétről kollégánk arról számolt be, hogy próbálják gyorsítani a szavazást. Név szerint híják az emberek. Az átjelentkezőknél tudják ezt megtenni, hogy az érkezők tudják, hogy melyik sorba érdemes beállniuk.

Komoly sorok választásra várva.

A szakértők emlékeztetnek: az átjelentkezők magas száma és a lassú haladás miatt több választókörben is előfordulhat, hogy az urnazárás a hivatalos este 7 órás időpont utánra csúszik. Amennyiben a sorban állók még 19 órakor is várakoznak, a jogszabályok értelmében mindenkit be kell engedni, aki addig megérkezett.

Ez a folyamat az első országos részeredmények közzétételét is jelentősen késleltetheti az éjszaka folyamán.

Kezdőlap    Belföld    Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók

csillaghegy

budakalász

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő bejelentést tettek az oroszok, amelyet kétféleképpen is lehet értelmezni

Oroszország kész továbbra is földgázt szállítani az Európai Uniónak, amennyiben az alternatív piacok kiszolgálása után marad még felesleg. Ezt a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentette vasárnap.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Előzetesbe kerülhet az angyalföldi ámokfutó: indítványozta az ügyészség a letartóztatását

A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 15:23
Ma délután 4-ig meg kell semmisíteni az adatokat
2026. április 12. 14:28
Egy 76 éves elítélt lányhálózatot segített működtetni
×
×