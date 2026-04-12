Hihetetlen számok - megérkezett a vasárnapi második részvételi adat

A választásra jogosultak 16,89 százaléka, 1 271 768 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 9 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
A részvételi arány 9 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 18,61 százalék, ami 47 754 szavazót jelent.
A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 14,13 százalék, ebben a vármegyében 67 753-an voksoltak.
A fővárosban a szavazók 15,96 százaléka, 202 934 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.
2022-ben reggel 9 óráig a választásra jogosultak 10,31 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 9,5 százalék, 2018-ban 13,17 százalék, 2014-ben 9,5 százalék szavazott 9-ig.