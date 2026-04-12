Darázscsípés miatt volt fennakadás a szavazáskor

A választás délelőtti és kora délutáni óráiban több, különlegesnek mondható esemény történt.

Fertőrákos: A Győr-Moson-Sopron vármegyei településen egy választópolgár olyan állapotban érkezett a szavazókörbe, hogy egy korábbi darázscsípés miatt annyira megdagadt a keze, hogy képtelen volt aláírni a névjegyzéket. A bizottság egyhangú döntése alapján a dokumentumot nevében a felesége írta alá, az esetről rendkívüli jegyzőkönyv készült.

Nagybajom: A Somogy vármegyei 002-es szavazókörben 8 óra 55 perckor megszólalt a tűzjelző. A helyszínre a böhönyei önkormányzati tűzoltók is kivonultak, de a tüzetes átvizsgálás után kiderült, hogy téves riasztás történt. A szavazást nem kellett felfüggeszteni, mivel az épületben a jelzéskor éppen nem tartózkodott választópolgár.

Orvosi ellátást igénylő esetek

Gyöngyösön és Nyúlon mentőt kellett hívni egy-egy választópolgárhoz, akik a szavazást követően lettek rosszul. Gyöngyösön a mentősök a vizsgálat után haza, Nyúlon viszont kórházba szállították a beteget.

Előszálláson és Magyarsarlóson a szavazatszámláló bizottságok egy-egy tagja lett rosszul. Mindketten önállóan hagyták el a szavazóhelyiséget, orvosi ellátást nem kértek. A bizottságok a távozások után is határozatképesek maradtak.

Adminisztratív hibák és elhagyott értékek

Mosonszolnokon és Himesházán is előfordult, hogy azonos nevű választópolgárok (például apa és fia) közül az egyikük véletlenül a másik neve melletti rovatba írt alá. Érden szintén történt egy téves aláírás. A bizottságok minden esetben szabályosan javították a hibákat.

Veresegyházán és Budapest XIX. kerületében is személyi igazolványokat találtak a szavazófülkékben. Az okmányokat a bizottságok biztonságba helyezték; amennyiben a tulajdonosok zárásig nem jelentkeznek értük, a Helyi Választási Irodához kerülnek.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a felsorolt események egyike sem befolyásolta érdemben a szavazás menetét vagy a választás tisztaságát.