2026. április 12. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Darázscsípés miatt volt fennakadás a szavazáskor

Bár az országgyűlési választás alapvetően rendben zajlik, több választókerületben rögzítettek rendkívüli, olykor egészen szokatlan eseményeket. Fertőrákoson darázstámadás, Nagybajomban tűzjelzés, több helyszínen pedig orvosi segélyhívás miatt kellett intézkednie a szavazatszámláló bizottságoknak.

A választás délelőtti és kora délutáni óráiban több, különlegesnek mondható esemény történt.

Fertőrákos: A Győr-Moson-Sopron vármegyei településen egy választópolgár olyan állapotban érkezett a szavazókörbe, hogy egy korábbi darázscsípés miatt annyira megdagadt a keze, hogy képtelen volt aláírni a névjegyzéket. A bizottság egyhangú döntése alapján a dokumentumot nevében a felesége írta alá, az esetről rendkívüli jegyzőkönyv készült.

Nagybajom: A Somogy vármegyei 002-es szavazókörben 8 óra 55 perckor megszólalt a tűzjelző. A helyszínre a böhönyei önkormányzati tűzoltók is kivonultak, de a tüzetes átvizsgálás után kiderült, hogy téves riasztás történt. A szavazást nem kellett felfüggeszteni, mivel az épületben a jelzéskor éppen nem tartózkodott választópolgár.

Orvosi ellátást igénylő esetek

Gyöngyösön és Nyúlon mentőt kellett hívni egy-egy választópolgárhoz, akik a szavazást követően lettek rosszul. Gyöngyösön a mentősök a vizsgálat után haza, Nyúlon viszont kórházba szállították a beteget.

Előszálláson és Magyarsarlóson a szavazatszámláló bizottságok egy-egy tagja lett rosszul. Mindketten önállóan hagyták el a szavazóhelyiséget, orvosi ellátást nem kértek. A bizottságok a távozások után is határozatképesek maradtak.

Adminisztratív hibák és elhagyott értékek

Mosonszolnokon és Himesházán is előfordult, hogy azonos nevű választópolgárok (például apa és fia) közül az egyikük véletlenül a másik neve melletti rovatba írt alá. Érden szintén történt egy téves aláírás. A bizottságok minden esetben szabályosan javították a hibákat.

Veresegyházán és Budapest XIX. kerületében is személyi igazolványokat találtak a szavazófülkékben. Az okmányokat a bizottságok biztonságba helyezték; amennyiben a tulajdonosok zárásig nem jelentkeznek értük, a Helyi Választási Irodához kerülnek.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint a felsorolt események egyike sem befolyásolta érdemben a szavazás menetét vagy a választás tisztaságát.

Kétharmadnál a részvétel – itt vannak a legújabb adatok
A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig. Sosem volt még ilyen.
 

Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók

Az országos átlagot meghaladó választói aktivitás és az átjelentkezők magas száma miatt jelentős várakozási idő alakult ki több szavazókörben. Budakalászon nemzetközi megfigyelők előtt rögzítettek adminisztrációs hibát, míg Budapest több kerületében a parkolás és a bejutás is nehézségekbe ütközik.
 

Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Sáros eső, sivatagi por érkezik hétfőn: ez nem az az igazi tavaszias idő

Egy Földközi-tenger felett örvénylő ciklon hatására jelentős mennyiségű szaharai por érkezik hazánk fölé.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

