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Látványterv az Olive Garden lakóparkról.
Nyitókép: Olive Garden Lakópark

Áll a bál az óbudai lakópark körül

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Levélben fordult Óbuda országgyűlési képviselőihez Kiss László, a III. kerület polgármestere, kezdeményezve, hogy a kormány vonja vissza a Bécsi útra tervezett Olive Garden Lakópark nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházási státuszát.

A polgármester Boda Nikolettának és Dr. Koncz Áronnak címzett megkeresésében rámutatott, hogy a korábbi kabinet a helybéliek és az önkormányzat megkérdezése nélkül adott kiemelt státuszt az ingatlanfejlesztésnek.

A kerület vezetése már tavaly szeptemberben sem támogatta az építési terveket, mivel azok nem felelnek meg Óbuda-Békásmegyer hatályos településrendezési előírásainak és hosszú távú fejlesztési stratégiájának.

A kiemelt besorolás révén a beruházónak mostanra lehetősége nyílt arra, hogy a helyi szabályozásokat megkerülve megduplázza a tervezett építménymagasságot, valamint csökkentse a kötelezően kialakítandó zöldterületek arányát.

Mivel a jogszabályi háttér ebben a formában kizárja a kerületi lakosok beleegyezési jogát, a polgármester a beruházás kiemelt státuszának azonnali megszüntetését sürgeti az új kormányzatnál a helyi autonómia és a transzparens döntéshozatal helyreállítása érdekében.

Mit jelent a kiemelt beruházási státusz?

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánítás egy olyan jogi eszköz, amellyel a kormányzat jelentősen felgyorsíthatja és leegyszerűsítheti a nagyobb horderejű építkezéseket. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az érintett projektre nem vonatkoznak a helyi önkormányzatok által hozott építési szabályok, mint például a településrendezési terv, a beépíthetőségi korlátok vagy a változtatási tilalom. Az engedélyezési eljárások határideje lerövidül, a döntési jogkörök pedig a helyi szintekről az állami hatóságokhoz kerülnek, így sem az önkormányzatnak, sem a környéken élő embereknek nincs beleszólásuk a részletekbe.

Szakmai és környezeti aggályok

Az óbudai önkormányzat és a helyi tiltakozók elsősorban a beépítési paraméterek drasztikus megváltoztatása miatt emeltek szót. A kormányzati kiemelés ugyanis akár 32 méteres épületmagasságot is engedélyezhet a területen, ami a kerületi építési szabályzatban rögzített határértékeknek csaknem a duplája. A sűrűbb beépíthetőség és a magasságnövelés a tervek szerint a kötelező zöldfelületek arányának csökkenésével jár együtt. A kritikusok szerint egy ekkora volumenű gigaberuházás komolyan túlterhelheti a Bécsi út és a környező utcák meglévő közlekedési és közmű-infrastruktúráját.

Otthon Start

A Bécsi út 310. szám alatti ingatlanfejlesztés az állami Otthon Start program keretein belül kapta meg a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű státuszt 2026 márciusában. A projekt mögött álló beruházó és építtető a SunDell Estates ingatlanfejlesztő vállalat, amelynek tervei ellen indított most hivatalos politikai és jogi fellépést a III. kerület polgármestere.

Az RTL Híradója a napokban számolt be arról, hogy az Otthon Start hitel 76 százalékát olyanok vették fel, akik a legjobban kereső 20 százalékhoz tartoznak. A jegybank friss jelentése szerint hitelképes családok szorultak ki a programból, mert kamattámogatással sem tudtak lakást vásárolni a tavalyi, 23 és fél százalékos drágulás miatt, amit részben pont az Otthon Start bevezetése okozott.

Fotó: Olive Garden Lakópark.

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Kezdőlap    Gazdaság    Áll a bál az óbudai lakópark körül

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