Orbán Viktor: „holnap már nem lehet visszacsinálni”

A bejegyzésben megosztott videóban a kormányfő úgy fogalmazott: nagyon sokan szavaznak, és a tét hatalmas. Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat. Ha elmulasztjuk, a háború veszélye fenyeget minket - mutatott rá.

Hozzátette: ha elhibázzuk, magyar családok anyagi biztonsága kerül veszélybe. Olyan döntés ez, amelyet holnap nem lehet visszacsinálni.

"Ma kell megvédenünk Magyarországot, ezért ma egyetlen hazafi sem maradhat otthon. Csak a Fidesz! Fel, győzelemre!" - zárta szavait Orbán Viktor