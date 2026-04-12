ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Megkezdõdött a szavazás az országgyûlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Jó, ha tudja, mert láthat ilyet, amikor szavaz

Infostart / MTI

A szavazatszámláló bizottságok tagjai reggel 6 óra és a szavazás lezárása között nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben.

A 10 047 szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazóhelyiségben, a szavazás alatt csak a hivatalos választási iratokat és a helyi választási irodától kapott tollat használhatják. Más adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt (mint például a mobiltelefont, papírt, egyéb tollat vagy ceruzát, diktafont, laptopot) nem használhatnak.

Ilyen eszközöket magánál tarthat a szavazatszámláló bizottság tagja, tehát nem kell "leadni" a telefonokat, de azokat nem szabad használni a szavazás alatt a szavazóhelyiségben. Természetesen, ha a bizottság tagja elhagyja a szavazóhelyiséget, kint már használhatja a telefonját.

Ezért van a tiltás

A tilalom célja, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjai ne jegyezhessék fel, hogy ki volt már szavazni, illetve még ki nem. Ennek a tilalomnak a megszegése - tehát például annak feljegyzése a névjegyzékből, hogy ki nem volt még szavazni, majd az információ kijuttatása a szavazóhelyiségből - súlyos törvénysértés.

Az adattovábbításra alkalmas eszközök használata megalapozhatja a személyes adattal visszaélés és a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúját is, amelyek akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetők.

Az adattovábbításra alkalmas eszköz használatát tiltó rendelkezés nem vonatkozik a jegyzőkönyvvezetőre, akinek feladata, hogy a rendkívüli eseményekről, valamint a részvételről - az úgynevezett napközbeni jelentésekben - a meghatározott időközökben tájékoztassa a helyi választási irodát.

Kezdőlap    Belföld    Jó, ha tudja, mert láthat ilyet, amikor szavaz

mobiltelefon

tiltás

szavazatszámláló bizottság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
ez sem semmi

A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Hihetetlen számok - megérkezett a vasárnapi második részvételi adat

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, ma önkormányzati választást is tartanak

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

Orbán Viktor már pezsgőhűtésre szólított fel

Már erősen beszólogatnak egymásnak a két nagy párt vezetői

Orbán Viktor gratulálna, de azért harcolt, hogy győzzenek

Megdöbbentően magasak a részvételi adatok - választási hírek folyamatosan

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rendeződhet a viszony Kína és Tajvan között

A kínai szárazföldi hatóságok tíz intézkedésből álló csomagot jelentettek be a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok és együttműködés erősítésére – közölte vasárnap a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának tajvani ügyekért felelős hivatala.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Választás 2025: a fele már megvan, továbbra is elképesztő a részvétel

A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US failed to gain Iran's trust during talks, Tehran delegation leader says

Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran has not accepted Washington's terms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 13:10
Orbán Viktor már pezsgőhűtésre szólított fel
2026. április 12. 12:51
Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel
×
×