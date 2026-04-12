2026. április 12. vasárnap Gyula
A szavazatszámláló bizottság tagja lezár egy urnát a Nagykanizsa Központi Óvoda Kossuth téri Tagóvodában kialakított szavazókörben az országgyûlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Varga György

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

Infostart

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 3,46 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

  • Baranya vármegye 3,43 százalék 9710 szavazó
  • Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó
  • Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó
  • Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó
  • Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó
  • Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó
  • Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó
  • Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó
  • Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó
  • Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó
  • Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó
  • Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó
  • Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó
  • Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó
  • Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó
  • Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó
  • Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó
  • Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó
  • Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó

Csúcsrészvétel lehet, hiszen 2022-ben reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,82 százaléka adata le szavazatát, 2018-ban 2,24 százalék, 2014-ben pedig 1,64 százalék volt a reggel 7 órai részvételi adat.

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők.

Választás 2026: megjöttek a 7:00 órás részvételi eredmények

Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. április 12.)

US and Iran fail to reach agreement after historic peace talks in Pakistan, Vance says

