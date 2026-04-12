Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:
- Baranya vármegye 3,43 százalék 9710 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye 3,66 százalék 14 323 szavazó
- Békés vármegye 3,7 százalék 9507 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 2,75 százalék 13 176 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 3,4 százalék 10 578 szavazó
- Fejér vármegye 3,45 százalék 11 526 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 3,5 százalék 12 600 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 3,87 százalék 15 764 szavazó
- Heves vármegye 3,39 százalék 7690 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 3,66 százalék 10 262 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 3,44 százalék 8145 szavazó
- Nógrád vármegye 2,97 százalék 4315 szavazó
- Pest vármegye 3,97 százalék 41 757 szavazó
- Somogy vármegye 3,36 százalék 7868 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 2,84 százalék 11 819 szavazó
- Tolna vármegye 3,64 százalék 6053 szavazó
- Vas vármegye 3,1 százalék 6091 szavazó
- Veszprém vármegye 3,42 százalék 9223 szavazó
- Zala vármegye 2,98 százalék 6260 szavazó
Csúcsrészvétel lehet, hiszen 2022-ben reggel 7 óráig a szavazásra jogosultak 1,82 százaléka adata le szavazatát, 2018-ban 2,24 százalék, 2014-ben pedig 1,64 százalék volt a reggel 7 órai részvételi adat.
Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők.