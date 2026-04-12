Egy nő a kislányával, mielőtt leadja a szavazatát az európai parlamenti (EP-) választáson a Római Magyar Akadémián kialakított szavazókörben 2024. június 9-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

Infostart

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

  • Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 52,96 százalék 40 084 szavazó
  • Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 49,25 százalék 40 489 szavazó
  • Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 56,82 százalék 49 157 szavazó
  • Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 57,87 százalék 45 788 szavazó
  • Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 54,92 százalék 40 948 szavazó
  • Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 54,77 százalék 44 372 szavazó
  • Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 56,13 százalék 42 668 szavazó
  • Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 56,62 százalék 45 981 szavazó
  • Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 56,98 százalék 43 868 szavazó
  • Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 59,3 százalék 44 688 szavazó
  • Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 58,85 százalék 47 787 szavazó
  • Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 58,14 százalék 51 523 szavazó
  • Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 57,95 százalék 44 388 szavazó
  • Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 59,07 százalék 45 224 szavazó
  • Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 61,12 százalék 48 075 szavazó
  • Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 57,69 százalék 46 798 szavazó

2022-ben 13 óráig a választásra jogosultak 40,01 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 34,33 százalék, 2018-ban 42,32 százalék szavazott 13 óráig.

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat

Hihetetlen számok - megérkezett a vasárnapi második részvételi adat

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

Budapesten van egy választókerület, ahol az ellenzék nem indul, ma önkormányzati választást is tartanak

Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

John McLaughlin, Donald Trump elnök stratégiai tanácsadója és közvélemény-kutatója szerint a vasárnapi választáson tapasztalt rendkívüli választói aktivitás a kormánypárt választási esélyeit erősíti.
 

Orbán Viktor már pezsgőhűtésre szólított fel

Már erősen beszólogatnak egymásnak a két nagy párt vezetői

Orbán Viktor gratulálna, de azért harcolt, hogy győzzenek

Megdöbbentően magasak a részvételi adatok - választási hírek folyamatosan

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Oroszország és Ukrajna az ortodox húsvét alkalmából elrendelt 32 órás tűzszünet első óráiban kölcsönösen a fegyvernyugvás megsértésével vádolta egymást. Mindkét fél több száz, illetve több ezer támadásról számolt be.

A választópolgárok több mint fele élt a szavazati jogával 13 órági, ez magasan veri nem csak a 13-as, de még a 15 órás részvételi adatot is négy évvel ezelőttről.

Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran has not accepted Washington's terms.

