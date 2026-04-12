Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó) járult az urnákhoz.

A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:

Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 52,96 százalék 40 084 szavazó

Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 49,25 százalék 40 489 szavazó

Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 56,82 százalék 49 157 szavazó

Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 57,87 százalék 45 788 szavazó

Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 54,92 százalék 40 948 szavazó

Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 54,77 százalék 44 372 szavazó

Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 56,13 százalék 42 668 szavazó

Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 56,62 százalék 45 981 szavazó

Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 56,98 százalék 43 868 szavazó

Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 59,3 százalék 44 688 szavazó

Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 58,85 százalék 47 787 szavazó

Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 58,14 százalék 51 523 szavazó

Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 57,95 százalék 44 388 szavazó

Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 59,07 százalék 45 224 szavazó

Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 61,12 százalék 48 075 szavazó

Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 57,69 százalék 46 798 szavazó

2022-ben 13 óráig a választásra jogosultak 40,01 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 34,33 százalék, 2018-ban 42,32 százalék szavazott 13 óráig.