Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

Budapesten a reggel 7 órai adatok szerint a választásra jogosult 1 millió 271 ezer választópolgárból 3,45 százalék, 43 889 választó adta le szavazatát. Reggel 9 órára már a jogosultak 15,96 százaléka (202 934 választó), délelőtt 11 órára a jogosultak 36,98 százaléka (470 230 választó), 13 órára a jogosultak 56,77 százaléka (721 838 választó) járult az urnákhoz.
A részvételi adatok megoszlása a budapesti egyéni választókerületekben a következő volt:
- Budapest, 01. számú OEVK (V. kerületi székhelyű) 52,96 százalék 40 084 szavazó
- Budapest, 02. számú OEVK (VIII. kerületi székhelyű) 49,25 százalék 40 489 szavazó
- Budapest, 03. számú OEVK (XII. kerületi székhelyű) 56,82 százalék 49 157 szavazó
- Budapest, 04. számú OEVK (II. kerületi székhelyű) 57,87 százalék 45 788 szavazó
- Budapest, 05. számú OEVK (VI. kerületi székhelyű) 54,92 százalék 40 948 szavazó
- Budapest, 06. számú OEVK (XIV. kerületi székhelyű) 54,77 százalék 44 372 szavazó
- Budapest, 07. számú OEVK (X. kerületi székhelyű) 56,13 százalék 42 668 szavazó
- Budapest, 08. számú OEVK (XIX. kerületi székhelyű) 56,62 százalék 45 981 szavazó
- Budapest, 09. számú OEVK (XXI. kerületi székhelyű) 56,98 százalék 43 868 szavazó
- Budapest, 10. számú OEVK (XXII. kerületi székhelyű) 59,3 százalék 44 688 szavazó
- Budapest, 11. számú OEVK (III. kerületi székhelyű) 58,85 százalék 47 787 szavazó
- Budapest, 12. számú OEVK (XIII. kerületi székhelyű) 58,14 százalék 51 523 szavazó
- Budapest, 13. számú OEVK (XV. kerületi székhelyű) 57,95 százalék 44 388 szavazó
- Budapest, 14. számú OEVK (XVI. kerületi székhelyű) 59,07 százalék 45 224 szavazó
- Budapest, 15. számú OEVK (XVII. kerületi székhelyű) 61,12 százalék 48 075 szavazó
- Budapest, 16. számú OEVK (XXIII. kerületi székhelyű) 57,69 százalék 46 798 szavazó
2022-ben 13 óráig a választásra jogosultak 40,01 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 34,33 százalék, 2018-ban 42,32 százalék szavazott 13 óráig.