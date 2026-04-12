2026. április 12. vasárnap Gyula
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és felesége, Lévai Anikó leadja szavazatát az országgyûlési választáson Budapesten, a Zugligeti Általános Iskolában kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor gratulálna, de azért harcolt, hogy győzzenek

Infostart

Orbán Viktor szavazott, majd külföldi és magyar újságírók kérdéseire válaszolt.

A 444.hu azt kérdezte, hogy nincs-e ellentmondás abban, hogy ha külföldről pénzelik az ellenzéket és beleszólnak a választásba, akkor vereség esetén, mégis elismerik majd a Tisza győzelmét? Orbán erre azt mondta, van egy magyar alkotmány,

az emberek döntését pedig tiszteletben kell tartani.

Azt is kérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter titkosított iratokat adott át Moszkvának. Orbán szerint azonban a titkosított iratok nem hozhatók nyilvánosságra, és nem adhatók át.

Az index.hu azt emelte ki, hogy egy orosz újságírónak úgy fogalmazott, nagy élmény volt számukra a kampány, majd leszögezte, hogy megnyerik a választást. „I am here to win”, tehát, „Azért vagyok itt, hogy győzzek”.

Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent.

Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – kérdezték. Nagyot – mondta még Orbán Viktor.

Kérdezték arról is, hogy Zelenszkij helyében átadna-e területeket Oroszországnak, erre azt mondta, szerencsére nincs Zelenszkij helyében.

Megkérdezték azt is, hogy Magyar Péternek gratulálna-e, ha győzne:

„Igen, én mindig betartom a a civilizációs szabályokat.”

Tervei között szerepel az is, hogy nyernek, másnap pedig az ukránok újraindítják a gázt. Orbán azt is mondta, hogy a magas részvétel mindig a Fidesznek kedvezett korábban. A szavazás tisztaságáról azt mondta, hogy a magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában.

Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

Iran-US peace talks fail to reach deal as Washington issues 'final offer'

Vice-President JD Vance says Tehran did not accept Washington's terms, as Iran's foreign minister calls on US to hold back from making "excessive demands".

