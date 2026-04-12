Orbán Viktor gratulálna, de azért harcolt, hogy győzzenek

A 444.hu azt kérdezte, hogy nincs-e ellentmondás abban, hogy ha külföldről pénzelik az ellenzéket és beleszólnak a választásba, akkor vereség esetén, mégis elismerik majd a Tisza győzelmét? Orbán erre azt mondta, van egy magyar alkotmány,

az emberek döntését pedig tiszteletben kell tartani.

Azt is kérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter titkosított iratokat adott át Moszkvának. Orbán szerint azonban a titkosított iratok nem hozhatók nyilvánosságra, és nem adhatók át.

Az index.hu azt emelte ki, hogy egy orosz újságírónak úgy fogalmazott, nagy élmény volt számukra a kampány, majd leszögezte, hogy megnyerik a választást. „I am here to win”, tehát, „Azért vagyok itt, hogy győzzek”.

Magyar Péternek semmit nem akart üzenni a miniszterelnök, inkább a választóknak üzent.

Huszonhárom éve a Fidesz elnöke, mekkora vereséget kell szenvednie ahhoz, hogy lemondjon? – kérdezték. Nagyot – mondta még Orbán Viktor.

Kérdezték arról is, hogy Zelenszkij helyében átadna-e területeket Oroszországnak, erre azt mondta, szerencsére nincs Zelenszkij helyében.

Megkérdezték azt is, hogy Magyar Péternek gratulálna-e, ha győzne:

„Igen, én mindig betartom a a civilizációs szabályokat.”

Tervei között szerepel az is, hogy nyernek, másnap pedig az ukránok újraindítják a gázt. Orbán azt is mondta, hogy a magas részvétel mindig a Fidesznek kedvezett korábban. A szavazás tisztaságáról azt mondta, hogy a magyar választási rendszer a legbiztosabb Európában.