ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sorban állók az országgyûlési választáson a budapesti Szent István Gimnáziumban, az átjelentkezõknek kialakított szavazókörnél 2026. április 12-én.
Nyitókép: Kovács Attila

Nagyon figyeljen, ha zöld borítékot kap a szavazáskor

Infostart / MTI

Azok a választópolgárok, akik nem a lakóhelyükön szavaznak az országgyűlési képviselők választásán - összesen mintegy 224 ezren - zöld borítékot kapnak a szavazatszámláló bizottságtól, ebbe kell belehelyezniük a kitöltött szavazólapjaikat. A borítékot - mivel az "utazni fog" a választópolgár lakóhelye szerinti választókerületbe - lezárva kell az urnába dobni.

A szavazatszámláló bizottság az átjelentkezett választópolgár esetében a névjegyzék alapján állapítja meg, melyik egyéni választókerület szavazólapját kaphatja meg a párt- vagy nemzetiségi lista mellett. A bizottságnak zöld borítékot kell adnia az átjelentkezett választópolgárnak.

A zöld borítékon annak az egyéni választókerületnek a megjelölése szerepel, amelynek a választó az egyéni képviselőjére szavaz.

A választónak ajánlott ellenőriznie, hogy a saját egyéni választókerületének a borítékját és szavazólapját kapta-e meg.

Ha a szavazatszámláló bizottság tévedésből egy másik választókerület borítékját vagy szavazólapját adja a választópolgárnak, akkor az a szavazat gyakorlatilag elvész. A szavazatot ugyanis a borítékon szereplő választókerület szavazatszámláló bizottsága bontja fel, és ha ott derül ki a tévedés, akkor már nincs mód a szavazat "utaztatására" a megfelelő választókerületbe.

Az átjelentkező választópolgárnak a szavazólapokat tartalmazó borítékot leragasztva kell az urnába dobnia.

A szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatják a zöld borítékokat, megszámlálják és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) teszik, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntetik az abba belehelyezett zöld borítékok számát is.

A zöld borítékokat tilos felbontani, azokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodába viszik, ahol szétválogatják a 106 egyéni választókerület szerint. A voksok ezután - a külképviseleteken leadott szavazatokkal együtt - érkeznek meg szombatra a "cél-választókerület" kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.

Kezdőlap    Belföld    Nagyon figyeljen, ha zöld borítékot kap a szavazáskor

szavazás

boríték

átjelentkezés

zöld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A választásra jogosultak 37,98 százaléka, 2 858 892 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Felfokozott hangulatban és több súlyos vádpont kíséretében zajlik a vasárnapi parlamenti választás. Míg a kormányoldal büntetőfeljelentést tett a Tisza Párt kabinetjének állítólagos szavazatvásárlási tervei miatt, Magyar Péter pártelnök az „állampárti" visszaélésekre és a választási csalás büntetőjogi következményeire hívta fel a figyelmet.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot" hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hete volt a magyar tőzsdén befektetőknek, a vezető részvények mind emelkedéssel zártak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Parliament Speaker Ghalibaf says Iran raised "forward-looking initiatives" in Islamabad, but US Vice-President Vance says Tehran did not accept Washington's terms.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 12. 11:42
Kígyózó sorok az átjelentkezőknél
2026. április 12. 11:27
Ez sem semmi - megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat
×
×