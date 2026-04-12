Nagyon figyeljen, ha zöld borítékot kap a szavazáskor

A szavazatszámláló bizottság az átjelentkezett választópolgár esetében a névjegyzék alapján állapítja meg, melyik egyéni választókerület szavazólapját kaphatja meg a párt- vagy nemzetiségi lista mellett. A bizottságnak zöld borítékot kell adnia az átjelentkezett választópolgárnak.

A zöld borítékon annak az egyéni választókerületnek a megjelölése szerepel, amelynek a választó az egyéni képviselőjére szavaz.

A választónak ajánlott ellenőriznie, hogy a saját egyéni választókerületének a borítékját és szavazólapját kapta-e meg.

Ha a szavazatszámláló bizottság tévedésből egy másik választókerület borítékját vagy szavazólapját adja a választópolgárnak, akkor az a szavazat gyakorlatilag elvész. A szavazatot ugyanis a borítékon szereplő választókerület szavazatszámláló bizottsága bontja fel, és ha ott derül ki a tévedés, akkor már nincs mód a szavazat "utaztatására" a megfelelő választókerületbe.

Az átjelentkező választópolgárnak a szavazólapokat tartalmazó borítékot leragasztva kell az urnába dobnia.

A szavazatszámláló bizottság tagjai az urna felbontásakor kiválogatják a zöld borítékokat, megszámlálják és szállítóborítékba (nagyszámú zöld boríték esetében dobozba) teszik, feltüntetve rajta a vármegyét, a választókerület számát és a település nevét. A szállítóborítékon feltüntetik az abba belehelyezett zöld borítékok számát is.

A zöld borítékokat tilos felbontani, azokat hétfőn a Nemzeti Választási Irodába viszik, ahol szétválogatják a 106 egyéni választókerület szerint. A voksok ezután - a külképviseleteken leadott szavazatokkal együtt - érkeznek meg szombatra a "cél-választókerület" kijelölt szavazatszámláló bizottságához, ahol azokat "bekeverik" a választás estéjén fel nem bontott urnákban található szavazólapok közé, majd így, együtt számlálják meg a szavazatokat.