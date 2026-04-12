2026. április 12. vasárnap Gyula
Businessman sitting on a time bomb busy with work.
Nyitókép: VectorInspiration / Getty Images

Bombafenyegetés miatt szünetelt a szavazás Miskolcon

Infostart

Átmenetileg fel kellett függeszteni a választást a miskolci Gárdonyi Géza Művelődési Házban vasárnap délután, miután az épületet bombával fenyegették meg. A hatósági átvizsgálás után a voksolás minden érintett szavazókörben folytatódott.

A rendőrség 15 óra 15 perc körül érkezett a helyszínre nagy erőkkel. Tíz-tizenöt rendőr két robbanószer-kereső kutya bevonásával vizsgálta át a 22-es, a 24-es és a 25-ös szavazókörnek helyet adó művelődési házat.

A művelet idejére az épületet kiürítették, a szavazás nagyjából harminc percig szünetelt – írja a minap.hu.

Az átvizsgálás során a szakemberek nem találtak robbanóeszközt, így a korlátozást feloldották, a választópolgárok pedig visszatérhettek a helyiségekbe.

A kényszerű szünet miatt a bejárat előtt 40-50 fős várakozó tömeg alakult ki, de a szavazás rendje az ellenőrzést követően helyreállt.

bombariadó

választás

miskolc

választás 2026

Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Választás 2026: itt a friss 17 órás eredmény, óriási rekord születik

Ma reggel elkezdődött a 2026-os országgyűlési választás, ami alapján eldől, ki vezetheti az országot a következő négy évben. A 17 órás részvételi adat rekord magas, ez alapján minden korábbit meghaladó részvétel lehet a választáson, akár 80% feletti is. A szavazás reggel 6-tól 19 óráig tart, kövesd velünk élőben az eseményeket!

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Kvíz: Mit tudsz a magyar hungarikumokról, a hazai büszkeségeinkről? Lássuk, szerzel-e 10 pontot!

Te mennyire ismered a magyar hagyományokat, kultúrát meghatározó értékeket? Teszteld legújabb kvízünkkel.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 18:28
Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást
2026. április 12. 18:11
Tajt részeg volt a szavazatszámláló
