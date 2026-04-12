Bombafenyegetés miatt szünetelt a szavazás Miskolcon

A rendőrség 15 óra 15 perc körül érkezett a helyszínre nagy erőkkel. Tíz-tizenöt rendőr két robbanószer-kereső kutya bevonásával vizsgálta át a 22-es, a 24-es és a 25-ös szavazókörnek helyet adó művelődési házat.

A művelet idejére az épületet kiürítették, a szavazás nagyjából harminc percig szünetelt – írja a minap.hu.

Az átvizsgálás során a szakemberek nem találtak robbanóeszközt, így a korlátozást feloldották, a választópolgárok pedig visszatérhettek a helyiségekbe.

A kényszerű szünet miatt a bejárat előtt 40-50 fős várakozó tömeg alakult ki, de a szavazás rendje az ellenőrzést követően helyreállt.