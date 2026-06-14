Hatalmas az ünnep New Yorkban, 53 éve nem történt ilyen

A New York Knicks nyerte meg az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) 2025/2026-os idényét, mivel a nagydöntő ötödik mérkőzésén 94-90-re győzött San Antonióban, ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.

A texasi meccs hőse a vendégek ásza, Jalen Brunson volt 45 ponttal, míg a hazaiaknál a franciákkal olimpiai ezüstérmes Victor Wembanyama 19 ponttal zárt.

A Knicks 1970 és 1973 után a harmadik bajnoki címét gyűjtötte be, a finálé legjobbja (MVP) pedig a szombati teljesítményével döntős klubrekordot felállító Brunson lett, aki 32,6 pontot átlagolt az idényzáró párharcban. A New York-iak mind a négy alkalommal úgy nyertek, hogy tízpontosnál nagyobb hátrányt dolgoztak le (14, 12, 29, 16).

"Erről álmodtunk, ezért jöttem New Yorkba"

- nyilatkozta a 29 éves Brunson, aki 2022-ig a Dallas Maverickst erősítette. "Nem tudom, mi az oka, de számunkra 30 perccel később kezdődtek a meccsek, mint a Spurs számára" - tette hozzá mosolyogva.

James Dolan klubtulajdonos ujjongva üzent a szurkolóknak:

"Hé, New York, elnézést, hogy ilyen sokáig tartott. De most itt vagyunk, és legközelebb remélhetőleg nem fog ilyen sokáig tartani" - jelentette ki a milliárdos.