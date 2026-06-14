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NEW YORK, NEW YORK - JUNE 10: Karl-Anthony Towns #32 of the New York Knicks celebrates after his teams 107-106 victory against the San Antonio Spurs in Game Four of the 2026 NBA Finals at Madison Square Garden on June 10, 2026 in New York City. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Al Bello/Getty Images)
Nyitókép: Al Bello

Hatalmas az ünnep New Yorkban, 53 éve nem történt ilyen

Infostart / MTI

A New York Knicks nyerte meg az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) 2025/2026-os idényét, mivel a nagydöntő ötödik mérkőzésén 94-90-re győzött San Antonióban, ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.

A New York Knicks nyerte meg az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) 2025/2026-os idényét, mivel a nagydöntő ötödik mérkőzésén 94-90-re győzött San Antonióban, ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban.

A texasi meccs hőse a vendégek ásza, Jalen Brunson volt 45 ponttal, míg a hazaiaknál a franciákkal olimpiai ezüstérmes Victor Wembanyama 19 ponttal zárt.

A Knicks 1970 és 1973 után a harmadik bajnoki címét gyűjtötte be, a finálé legjobbja (MVP) pedig a szombati teljesítményével döntős klubrekordot felállító Brunson lett, aki 32,6 pontot átlagolt az idényzáró párharcban. A New York-iak mind a négy alkalommal úgy nyertek, hogy tízpontosnál nagyobb hátrányt dolgoztak le (14, 12, 29, 16).

"Erről álmodtunk, ezért jöttem New Yorkba"

- nyilatkozta a 29 éves Brunson, aki 2022-ig a Dallas Maverickst erősítette. "Nem tudom, mi az oka, de számunkra 30 perccel később kezdődtek a meccsek, mint a Spurs számára" - tette hozzá mosolyogva.

James Dolan klubtulajdonos ujjongva üzent a szurkolóknak:

"Hé, New York, elnézést, hogy ilyen sokáig tartott. De most itt vagyunk, és legközelebb remélhetőleg nem fog ilyen sokáig tartani" - jelentette ki a milliárdos.

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