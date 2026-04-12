Lepeszételnek egy szavazólapot az országgyûlési választáson a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: Vasvári Tamás

Ma délután 4-ig meg kell semmisíteni az adatokat

Infostart / MTI

Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak, nemzetiségi önkormányzatoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait.

A választási eljárásról szóló törvény lehetővé teszi az országgyűlési választásra nyilvántartásba vett jelölteknek, hogy a kampány céljaira a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét igényeljék az illetékes választási irodától, a listát állító pártok, illetve nemzetiségi önkormányzatok ugyanezeket az adatokat a Nemzeti Választási Irodától (NVI) kaphatták meg.

A megkereséseknek a választási irodák legkorábban akkor tehettek eleget, ha az illetékes bizottságok nyilvántartásba vették a jelöltet, illetve a pártok, valamint a nemzetiségi önkormányzatok által állított listát, és csak akkor, ha a kérelmezők igazolták, hogy befizették az adatszolgáltatás díját. A nemzetiségi önkormányzatok ingyenesen juthattak az adatokhoz.

A névjegyzéki adatokat a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt vette meg.

Ezeket az információkat kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehetett felhasználni, másolásuk, harmadik személynek történő átadásuk tilos.

Az adatokat legkésőbb a szavazás napján 16 óráig meg kell semmisíteni, az erről készült jegyzőkönyvet pedig a jelölt és a jelölőszervezet három napon belül köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.

Bőven 50 százalék felett - újabb részvételi adat érkezett

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a szavazásra jogosultak 56,77 százaléka adta le szavazatát a fővárosban a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
 

Megérkezett a vasárnapi harmadik részvételi adat

Hihetetlen számok - megérkezett a vasárnapi második részvételi adat

Sokkal többen, mint 4 éve - megjöttek az első részvételi adatok

Egy faluban már mindenki szavazott - választási hírek folyamatosan

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
Meglepő bejelentést tettek az oroszok, amelyet kétféleképpen is lehet értelmezni

Oroszország kész továbbra is földgázt szállítani az Európai Uniónak, amennyiben az alternatív piacok kiszolgálása után marad még felesleg. Ezt a TASZSZ orosz állami hírügynökség jelentette vasárnap.

Előzetesbe kerülhet az angyalföldi ámokfutó: indítványozta az ügyészség a letartóztatását

A Fővárosi Főügyészség indítványozta annak a 25 éves török férfinak a letartóztatását, aki péntek este a budapesti Váci úti felüljárón két emberéletet követelő balesetet okozott.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 14:28
Egy 76 éves elítélt lányhálózatot segített működtetni
2026. április 12. 14:13
Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók
