2026. április 12. vasárnap
Nyitókép: Pixabay

Tajt részeg volt a szavazatszámláló

Infostart

Alkoholos befolyásoltság miatt már a kora reggeli órákban felmentették munkavégzése alól a szavazatszámláló bizottság egyik tagját Cegléden. Az eset nem befolyásolta a szavazás menetét, a bizottság létszáma a határozatképességhez elegendő maradt.

A Malom téri óvodában kialakított 007-es számú szavazókörben a Tisza Párt egyik delegált tagja már érkezésekor ittas állapotban volt, majd a helyszínen további szeszes italt fogyasztott. Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző tájékoztatása szerint a bizottság és az elnök többszöri figyelmeztetése ellenére a férfi nem hagyott fel az italfogyasztással, ezért a szavazatszámláló bizottság még a reggel 7 órai kezdés előtt határozatot hozott a munkavégzésre alkalmatlan tag felmentéséről - írja a blikk.hu.

A Tisza Párt – miután a másik delegáltjukon keresztül értesült az esetről – szintén haladéktalanul intézkedett, és belső hatáskörben is felmentette tisztségéből a férfit. A testület határozatképes maradt.

A szavazókörnél a nap folyamán folyamatos volt a választói aktivitás, a sor olykor az épületen kívül, az utcáig ért. Szemtanúk beszámolói szerint a hazaküldött férfi a délelőtti órákban az intézmény előtti egyik padon pihent.

Kemény üzenetet kapott az Egyesült Államok: ha ezt meglépik, azonnal kitör a háború

Kuba nem akar háborút az Egyesült Államokkal, sem támadásokat, de meg fogja védeni magát - jelentette ki vasárnap Miguel Díaz-Canel kubai elnök.

Drága tavasz vár rengeteg magyar lakástulajdonosra: bőszen fizethet, aki ezzel nem számolt

Foglalkoztunk a lakásbiztosításokkal, a tavaszi nagytakarítással többek között, de nem hagytuk szó nélkül azt sem, hogy akár több százezret kereshet valaki az egyik élelmiszerláncnál.

Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

2026. április 12. 18:28
Bombariadókkal is próbálkoztak megzavarni a szavazást
2026. április 12. 18:20
Bombafenyegetés miatt szünetelt a szavazás Miskolcon
