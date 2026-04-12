Tajt részeg volt a szavazatszámláló

A Malom téri óvodában kialakított 007-es számú szavazókörben a Tisza Párt egyik delegált tagja már érkezésekor ittas állapotban volt, majd a helyszínen további szeszes italt fogyasztott. Dr. Diósgyőri Gitta címzetes főjegyző tájékoztatása szerint a bizottság és az elnök többszöri figyelmeztetése ellenére a férfi nem hagyott fel az italfogyasztással, ezért a szavazatszámláló bizottság még a reggel 7 órai kezdés előtt határozatot hozott a munkavégzésre alkalmatlan tag felmentéséről - írja a blikk.hu.

A Tisza Párt – miután a másik delegáltjukon keresztül értesült az esetről – szintén haladéktalanul intézkedett, és belső hatáskörben is felmentette tisztségéből a férfit. A testület határozatképes maradt.

A szavazókörnél a nap folyamán folyamatos volt a választói aktivitás, a sor olykor az épületen kívül, az utcáig ért. Szemtanúk beszámolói szerint a hazaküldött férfi a délelőtti órákban az intézmény előtti egyik padon pihent.