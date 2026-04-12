Donald Trump tanácsadója szerint a Fidesz jár jól a magas részvétellel

A McLaughlin & Associates kutatócég vezetője az Indexnek adott elemzésében rámutatott: a reggel 9 órai, 16,89 százalékos részvételi adat – amely több mint 6 százalékponttal haladja meg a 2022-es szintet – a szoros verseny és a sikeres mozgósítás egyértelmű jele. A szakértő hangsúlyozta, hogy bár a magas részvétel elméletileg bárkinek kedvezhetne,

a konkrét adatsorok a Fidesz előnyét vetítik előre.

A kutatóintézet legfrissebb, 1000 fő megkérdezésén alapuló felmérése szerint a biztos szavazók körében a Fidesz 44, a Tisza Párt pedig 40 százalékon áll. McLaughlin kiemelte: a méréseik azt mutatják, hogy a „szinte biztos” szavazók csoportjában a kormánypárt előnye már 9 százalékpontosra nő (40 százalék vs. 31 százalék).

Az amerikai elemző véleménye szerint a magas részvételi adatok mögött a Fidesz hatékonyabb aktivizálása áll, ami a ma látott számok alapján döntő jelentőségű lehet.

A stratégiai tanácsadó – aki korábban Benjamin Netanjahu és Arnold Schwarzenegger kampányában is dolgozott – úgy véli, ha a kormánypárti szimpatizánsok a nap folyamán hasonló ütemben vonulnak az urnákhoz, az Orbán Viktor újrázását eredményezheti.

McLaughlin előrejelzése szerint ugyanakkor a Fidesznek nem lesz meg az alkotmányozó többsége a várhatóan hárompárti – Fidesz, Tisza, Mi Hazánk – parlamentben.