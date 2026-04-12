Délután három óráig csaknem 5 millió választópolgár adta le a szavazatát, ez a választásra jogosultak 66,01 százalékát jelenti. A választási részvétel továbbra is rekordmagas.
A fővárosban 69,23 százalék, Pest megyében 69,67 százalékos volt a részvétel, ez utóbbi volt megyei szinten a legmagasabb arány. A másik végletet Borsod-Abaúj-Zemplén megye jelenti 60,08 százalékkal.
Vármegyei adatok
- Baranya vármegye 63,67 százalék 180 094 szavazó
- Bács-Kiskun vármegye 64,15 százalék 251 282 szavazó
- Békés vármegye 65,17 százalék 167 266 szavazó
- Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 60,08 százalék 288 163 szavazó
- Csongrád-Csanád vármegye 66,31 százalék 206 198 szavazó
- Fejér vármegye 67,59 százalék 225 495 szavazó
- Győr-Moson-Sopron vármegye 68,38 százalék 246 340 szavazó
- Hajdú-Bihar vármegye 63,33 százalék 257 980 szavazó
- Heves vármegye 65,15 százalék 147 626 szavazó
- Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 63,3 százalék 177 512 szavazó
- Komárom-Esztergom vármegye 66,09 százalék 156 652 szavazó
- Nógrád vármegye 62,21 százalék 90 251 szavazó
- Pest vármegye 69,67 százalék 731 952 szavazó
- Somogy vármegye 64,17 százalék 150 455 szavazó
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 60,33 százalék 251 080 szavazó
- Tolna vármegye 63,8 százalék 106 005 szavazó
- Vas vármegye 67,17 százalék 132 171 szavazó
- Veszprém vármegye 67,63 százalék 182 599 szavazó
- Zala vármegye 66,43 százalék 139 419 szavazó
2022-ben 15 óráig a választásra jogosultak 52,75 százaléka adta le szavazatát országosan. 2014-ben 45,02 százalék, 2018-ban 53,64 százalék szavazott 15 óráig.