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Bizonyos csomagok igencsak drágák lesznek az új vámszabályok miatt – ezek a legfontosabb tudnivalók

Infostart / InfoRádió

Az új szabály szerint a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni, a termékkategóriákat pedig a vámtarifaszámok határozzák meg. Linczmayer Szilvia, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban azt mondta, az új intézkedés védi az EU-tagállamok fogyasztóit, továbbá sokkal tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között.

Július 1-jétől az összes többi EU-tagállamhoz hasonlóan Magyarországon is érvényesek lesznek az új uniós vámszabályok: az Európai Unión kívüli webáruházakból (harmadik országokból) rendelt, 150 euró alatti értékű csomagokban lévő áruféleségek után 3 eurós vámot kell fizetni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta: az új szabály szerint az áruféleséget úgy kell érteni, hogy a 3 eurós vámot nem csomagonként, hanem az egy csomagban található termékkategóriák után kell megfizetni. A termékkategóriákat a vámtarifaszámok határozzák meg. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki vesz például 20 darab fehér pamutpólót, akkor annak a vámtarifaszáma valószínűleg ugyanaz, tehát 3 eurót kell utánuk fizetnie.

Ha viszont vásárolunk egy pamutpólót, rendelünk még mellé egy fülhallgatót, egy telefontokot és egy szoknyát is, akkor

az már négy különböző termékkategória, tehát négyszer 3 euró lesz a vámtétel, vagyis ebben az esetben összesen 12 eurót kell fizetni

– magyarázta Linczmayer Szilvia.

A magánszemélyeknek a vámokkal gyakorlatilag semmilyen teendőjük, dolguk nincs, hiszen a kis csomagok vámkezelését továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott webáruház megbízottja intézi. Mindezek alapján a vámot feltehetően kifizetjük akkor, amikor véglegesítettük a megrendelésünket az online platformon, de Linczmayer Szilvia ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy

ez majd akkor derül ki mindenkinél, amikor megrendeli a csomagját. Amikor pedig megérkezik a megrendelés, az is világossá válik, hogy ezt miként kezelték a webáruházak vagy a kereskedők.

A NAV a legfontosabb tudnivalókat közzéteszi a honlapján, az érintett piaci szereplőket, logisztikai cégeket segíti a felkészülésben, de információ kérhető a 1819-es, külföldről a +36 1 461 1819-es számon ingyenesen hívható NAV Infóvonalon is.

A NAV kommunikációs vezetője szerint az új intézkedés egyrészről védi a tagállamok, így Magyarország fogyasztóit, másrészről pedig sokkal tisztességesebb versenyfeltételeket teremt az uniós és a harmadik országbéli kereskedők között.

A cikk Kalapos Mihály interjúja alapján készült.

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