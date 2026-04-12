Feszültség Tarnazsadányban a tiszás őrszemek és kormánypárti szimpatizánsok között

A többségében romák lakta településen a Tisza Párt aktivistái több gépjárművel vonultak fel a helyi önkormányzat épületénél található szavazókörhöz. Saját bevallásuk szerint a lehetséges választási csalásokat és szavazatvásárlásokat kívánják megakadályozni. Az autóikra helyezett molinókon feliratok figyelmeztetik a választókat a szavazatvásárlás büntetőjogi következményeire, hangsúlyozva, hogy a voksaik eladása bűncselekmény - írja a 24.hu.

A helyszínen tartózkodó ellenzéki megfigyelők szerint már a reggeli órákban konfliktus alakult ki, miután azt állították, hogy helyi csoportok befolyásolható állapotban lévő embereket próbáltak a szavazóhelyiségbe irányítani. Később egy autó zavarta meg a várakozók nyugalmát, amelyből nagy hangerővel szólt egy kormánypárti kampánydal; a sofőrt végül a jelenlévők elküldték a szavazókör környékéről.

Botos Adrián, Tarnazsadány polgármestere közösségi oldalán közzétett videójában adott hangot nemtetszésének. A faluvezető szerint az idegen „őrszemek” jelenléte, akik motorokkal és autókkal figyelik a települést, félelmet kelt a lakókban. Botos kifejtette, hogy saját házát is megfigyelés alatt tartják, és aggódik családja biztonságáért, ezért jogi lépéseket tervez az ügyben.

A szavazatszámláló bizottság tagjai arról tájékoztattak, hogy az épületen belül a voksolás délelőtt zavartalanul folytatódott, bár a kinti események miatt érezhető a feszültség. A rendőrség figyelemmel kíséri a helyzetet, de eddigi információk szerint fizikai atrocitás nem történt.

Fotónk illusztráció, de Tarnazsadányban készült.