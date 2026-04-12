ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 12. vasárnap Gyula
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) utcafórumot tart a dél-hevesi Tarnazsadányban 2025. március 31-án. A kormányfő a településen egyeztetett Horváth Lászlóval, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossal, valamint a környező, kábítószerrel súlyosan fertőzött Erk, Tarnaörs, Tarnabod és Heves települések vezetőivel.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Feszültség Tarnazsadányban a tiszás őrszemek és kormánypárti szimpatizánsok között

Infostart

Jelentős feszültség alakult ki a Heves vármegyei Tarnazsadányban, ahol a Tisza Párt önkéntes „őrszemei” és a helyi kormánypárti szimpatizánsok tartják megfigyelés alatt a szavazókör környékét. A település polgármestere félelemkeltőnek nevezte a jelenlétüket, és feljelentést fontolgat.

A többségében romák lakta településen a Tisza Párt aktivistái több gépjárművel vonultak fel a helyi önkormányzat épületénél található szavazókörhöz. Saját bevallásuk szerint a lehetséges választási csalásokat és szavazatvásárlásokat kívánják megakadályozni. Az autóikra helyezett molinókon feliratok figyelmeztetik a választókat a szavazatvásárlás büntetőjogi következményeire, hangsúlyozva, hogy a voksaik eladása bűncselekmény - írja a 24.hu.

A helyszínen tartózkodó ellenzéki megfigyelők szerint már a reggeli órákban konfliktus alakult ki, miután azt állították, hogy helyi csoportok befolyásolható állapotban lévő embereket próbáltak a szavazóhelyiségbe irányítani. Később egy autó zavarta meg a várakozók nyugalmát, amelyből nagy hangerővel szólt egy kormánypárti kampánydal; a sofőrt végül a jelenlévők elküldték a szavazókör környékéről.

Botos Adrián, Tarnazsadány polgármestere közösségi oldalán közzétett videójában adott hangot nemtetszésének. A faluvezető szerint az idegen „őrszemek” jelenléte, akik motorokkal és autókkal figyelik a települést, félelmet kelt a lakókban. Botos kifejtette, hogy saját házát is megfigyelés alatt tartják, és aggódik családja biztonságáért, ezért jogi lépéseket tervez az ügyben.

A szavazatszámláló bizottság tagjai arról tájékoztattak, hogy az épületen belül a voksolás délelőtt zavartalanul folytatódott, bár a kinti események miatt érezhető a feszültség. A rendőrség figyelemmel kíséri a helyzetet, de eddigi információk szerint fizikai atrocitás nem történt.

Fotónk illusztráció, de Tarnazsadányban készült.

Kezdőlap    Belföld    Feszültség Tarnazsadányban a tiszás őrszemek és kormánypárti szimpatizánsok között

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kétharmadnál a részvétel – itt vannak a legújabb adatok
A választásra jogosultak 66,01 százaléka, 4 968 713 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig. Sosem volt még ilyen.
 

Több helyen komoly sorbanállás alakult ki, volt, ahol spanyolul beszélgettek a szavazók

Az országos átlagot meghaladó választói aktivitás és az átjelentkezők magas száma miatt jelentős várakozási idő alakult ki több szavazókörben. Budakalászon nemzetközi megfigyelők előtt rögzítettek adminisztrációs hibát, míg Budapest több kerületében a parkolás és a bejutás is nehézségekbe ütközik.
 

VIDEÓ
Minden, amit a vasárnapi szavazásról tudni kell. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Választás 2026: ki mozgósít jobban vasárnap? Böcskei Balázs és Mráz Ágoston Sámuel, Inforádió, Aréna
Magyarország békéje és biztonsága most a tét. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Kiszelly Zoltán a Századvég politikai elemzési igazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kemény üzenetek jöttek a tárgyalások után: távozott az amerikai delegáció Iszlámábádból - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Megakadtak az amerikai-iráni béketárgyalások: a több mint húszórás iszlámábádi egyeztetés végül megállapodás nélkül zárult, az amerikai delegáció pedig vasárnap hajnalban el is hagyta a helyszínt. Washington szerint Teherán nem volt hajlandó egyértelmű kötelezettséget vállalni arra, hogy lemond az atomfegyver megszerzéséről, miközben Irán az amerikai követeléseket túlzónak nevezte. J. D. Vance közölte, hogy az Egyesült Államok egy „végső és legjobb ajánlatot” hátrahagyott, amelyre még várják az iráni választ. Közben újabb feszültséget keltett, hogy amerikai hadihajók haladtak át a Hormuzi-szoroson, illetve Washington megkezdte az aknamentesítés előkészítését, amit Teherán több ponton vitat. Benjamin Netanjahu eközben világossá tette: Izrael folytatja a harcot Iránnal és annak szövetségeseivel szemben. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború vasárnapi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sáros eső, sivatagi por érkezik hétfőn: ez nem az az igazi tavaszias idő

Egy Földközi-tenger felett örvénylő ciklon hatására jelentős mennyiségű szaharai por érkezik hazánk fölé.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to 'blockade' Strait of Hormuz after talks failed over Iran's 'nuclear ambitions'

The US president's comments come after delegations from Washington and Tehran failed to reach a deal following lengthy talks in Islamabad.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×